Фібі із "Усі жінки - відьми" підтримала Україну після російського обстрілу

Американська акторка, співачка та активістка Алісса Мілано підтримує Україну в її протистоянні російській агресії. У травні 2024 року вона стала амбасадором благодійної організації для підтримки нашої країни United24.
Як медійна особа, відома в усьому світі, вона відповідально ставиться до своєї популярності, і використовує її на благо. Так у своєму блозі в Instagram Мілано вирішила розповісти про ракетну атаку на Україну вранці 8 липня, і зокрема про руйнування одного з корпусів Охматдиту.
Акторка опублікувала вирізку зі статті про жахливий військовий злочин країни-окупанта. Цей пост уже побачили і прокоментували тисячі людей.
У коментарях Аліссі Мілано дякують за підтримку і за те, що вона не мовчить про злочинну агресію країни-окупанта, яка призводить до непоправних втрат.
Хто така Алісса Мілано?
Алісса Джейн Мілано - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, співачка. Найбільш відома за ролями Саманти Мічеллі в ситкомі "Хто тут бос?" (1984-1992), Дженніфер Мачіні в "Мелроуз Плейс" (1997-1998), Фібі Голівеллівелл у телесеріалі "Зачаровані" (1998-2006) і Саванни Девіс у телесеріалі "Коханки" (2013-2014), повідомляє "Вікіпедія".
Що таке Охматдит
Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.
У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.
Удар РФ по Україні - що відомо:
Вранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала по країні ракетного удару. У Київській області лунали вибухи.
У Кривому Розі зафіксовано одразу кілька влучень, зокрема, по адмінбудівлі одного з промислових підприємств міста.
Також, країна-агресор Росія вдарила ракетами по Покровську в Донецькій області.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл росіянами території України. Він підкреслив, що окупанти завдали ударів по різних містах країни, включно зі столицею.
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