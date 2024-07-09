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Фібі із "Усі жінки - відьми" підтримала Україну після російського обстрілу

Анна Підгорна
9 липня 2024, 03:15
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Алісса Мілано старанно виконує свою місію з підвищення обізнаності про злочини країни-окупанта.
наслідки удару по Охматдиту, Алісса Мілано
Алісса Мілано підтримала Україну після удару по Охматдиту / колаж: Главред, фото: t.me/VA_Kyiv, instagram.com/milano_alyssa

Американська акторка, співачка та активістка Алісса Мілано підтримує Україну в її протистоянні російській агресії. У травні 2024 року вона стала амбасадором благодійної організації для підтримки нашої країни United24.

Як медійна особа, відома в усьому світі, вона відповідально ставиться до своєї популярності, і використовує її на благо. Так у своєму блозі в Instagram Мілано вирішила розповісти про ракетну атаку на Україну вранці 8 липня, і зокрема про руйнування одного з корпусів Охматдиту.

Акторка опублікувала вирізку зі статті про жахливий військовий злочин країни-окупанта. Цей пост уже побачили і прокоментували тисячі людей.

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У коментарях Аліссі Мілано дякують за підтримку і за те, що вона не мовчить про злочинну агресію країни-окупанта, яка призводить до непоправних втрат.

наслідки удару по Охматдиту, Алісса Мілано
Алісса Мілано підтримала Україну після удару по Охматдиту / instagram.com/milano_alyssa

Хто така Алісса Мілано?

Алісса Джейн Мілано - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, співачка. Найбільш відома за ролями Саманти Мічеллі в ситкомі "Хто тут бос?" (1984-1992), Дженніфер Мачіні в "Мелроуз Плейс" (1997-1998), Фібі Голівеллівелл у телесеріалі "Зачаровані" (1998-2006) і Саванни Девіс у телесеріалі "Коханки" (2013-2014), повідомляє "Вікіпедія".

Що таке Охматдит

Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.

У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Удар РФ по Україні - що відомо:

Вранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала по країні ракетного удару. У Київській області лунали вибухи.

У Кривому Розі зафіксовано одразу кілька влучень, зокрема, по адмінбудівлі одного з промислових підприємств міста.

Також, країна-агресор Росія вдарила ракетами по Покровську в Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл росіянами території України. Він підкреслив, що окупанти завдали ударів по різних містах країни, включно зі столицею.

  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt

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