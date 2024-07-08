Дітей з Охматдиту лікуватимуть за кордоном: які країни запропонували допомогу

Німеччина обіцяє відправити рятувальний рейс в Україну вже в середу.

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Німеччина і Польща візьме на лікування дітей з Охматдиту / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Андрій Єрмак

Російські окупанти вдарили ракетою по найбільшій дитячій лікарні в Європі - Охматдит. Там проходили лікування сотні дітей із різних частин країни і навіть світу. У секунду ці дітки залишилися без допомоги. Деякі країни запропонували свою допомогу і пообіцяли взяти дітей до себе на лікування.

Першим свою допомогу запропонував міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.

"Я обіцяв міністру охорони здоров'я (України - Главред) Віктору Ляшку, що ми приймемо хворих дітей, яким потрібна допомога, у будь-який час, наступний рятувальний рейс стартує в середу. Путін знову показав своєю цілеспрямованою атакою на дитячу лікарню: він військовий злочинець", - написав

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц також висловив слова підтримки Україні.

"Німеччина непохитно стоїть на боці українського народу. Особливо в ці важкі часи", - написав він.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готовий надати допомогу в лікуванні дітей з Охматдиту. Про це він сказав під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві.

"Що стосується київських дітей. Якщо буде потрібна допомога і Польща може бути корисна, дайте нам знати... Ми зробимо все, що в наших силах", - сказав Туск.

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