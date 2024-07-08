УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл та влучання в Охмадит

Степан Гафтко
8 липня 2024, 11:54
383
Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл України російськими ракетами.
Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл та влучання в Охмадит
Зеленський відреагував на російський обстріл / колаж: Главред фото: Вікіпедія, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл росіянами території України. Він підкреслив, що окупанти нанесли удари по різних містах країни, включаючи столицю. Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня", - написав глава держави.

відео дня

Також він підкреслив, що на місця подій виїхали всі необхідні служби. Зеленський заявив, що весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам.

Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл та влучання в Охмадит
Літаки, якими Росія обстрілює Україну / Инфографика Главреда

"Вбивства – це те, що несе Путін", - написав український президент та закликав усіх об'єднатись, щоб забезпечити разом безпеку в Україні та у всьому світі.

Ракетний обстріл України

Нагадаємо, вранці 8 липня росіяни вкотре нанесли ракетний удар по Україїні. В Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 8 липня РФ запустила ракети із статегічних бомбардувальників по території України.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що ППО вдалося збити три з чотирьох російських ракет Х-101, запущених по Україні.

Також читайте більше про російські обстріли:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обстріли Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Люди кричать під завалами: РФ атакувала багатоповерхівку в Києві - Кличко

Люди кричать під завалами: РФ атакувала багатоповерхівку в Києві - Кличко

13:12 Україна
Зеленський прибув до Варшави: польські ЗМІ розкрили деталі візиту

Зеленський прибув до Варшави: польські ЗМІ розкрили деталі візиту

12:48 Світ
Більшість ракет збито: Шмигаль про деталі масованого удару РФ по Україні

Більшість ракет збито: Шмигаль про деталі масованого удару РФ по Україні

12:22 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Масований ракетний удар: Україна під атакою РФ, лунали вибухи 7853

Масований ракетний удар: Україна під атакою РФ, лунали вибухи

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як оформити та хто має право 5045

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як оформити та хто має право

Не на балконі та не в підвалі: де найкраще ставити генератор - просте правило 4017

Не на балконі та не в підвалі: де найкраще ставити генератор - просте правило

Почав бурмотіти: Лавров не зміг відповісти на запитання, як Путін відповість на удари ЗСУ по РФ 2719

Почав бурмотіти: Лавров не зміг відповісти на запитання, як Путін відповість на удари ЗСУ по РФ

Останні новини

13:25

Ракетна атака на Україну 8 липня: українські зірки відреагували на трагедію

13:12

Люди кричать під завалами: РФ атакувала багатоповерхівку в Києві - КличкоВідео

12:53

З'явилися нові можливості для ударів вглиб Росії - Мусієнко

12:48

Зеленський прибув до Варшави: польські ЗМІ розкрили деталі візиту

12:35

Дітей взяли в заручники: репер Серьога, який жив у Києві, зробив цинічну заяву і став на бік терористів РФ

Без електрики по 6-12 годин і перебої з опаленням: що чекає на українців узимкуБез електрики по 6-12 годин і перебої з опаленням: що чекає на українців узимку
12:24

Всі напрямки наступу РФ сходяться в 1 точці: яке місто під найбільшою загрозою

12:23

Попри великі втрати російських танків РФ не використовує тисячі Т-72 - Forbes

12:22

Більшість ракет збито: Шмигаль про деталі масованого удару РФ по УкраїніФото

12:22

Під завалами багато людей: Зеленський про атаку РФ по дитячій лікарні ОхматдитВідео

Реклама
12:13

Десятки поранених, є жертви: РФ вдарила ракетами по Україні - ситуація в регіонахФото

12:07

Удар по дитячій лікарні "Охматдит": під завалами можуть бути люди - КлименкоФото

12:03

Ветеринар назвав головну ознаку того, що ваш собака вас обожнює

12:00

Ангари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - Крамаров

11:54

Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл та влучання в Охмадит

11:28

РФ завдала ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві: що відомоФотоВідео

11:27

Чи залишаться в Україні всесвітньо відомі квадратні кавуни - вирішиться сьогодні

11:23

В Україні змінили графіки на 8 липня: коли чекати відключень електроенергії

11:02

Китайський гороскоп на завтра 9 липня: Тиграм - лікування, Бикам - афера з грошима

10:49

Південна Корея може підтримати постачання зброї в Україну: названо головні умови

10:34

Орбан зустрівся із Сі Цзіньпіном і назвав "умову миру" в Україні

Реклама
10:25

Що робити, якщо на телефоні не працює мобільний інтернет під час відключень світла

10:21

У Києві та області - потужні вибухи: РФ вдарила по дитячій лікарні, багато постраждалихФото

10:10

В Україні зростуть тарифи на воду: яких міст торкнеться і скільки доведеться платити

10:02

Як перемога Путіна може вплинути на світ: Столтенберг здивував заявою

10:01

Масований ракетний удар по Україні 8 липня: в регіонах прозвучали перші вибухи

09:49

З'явилися фотографії вагітної Марго Роббі - ЗМІ

09:23

ЗСУ знайшли спосіб послабити тиск РФ на українську ППО: в ISW розкрили деталі

09:12

Україна може зірвати наступ армії РФ по фронту: в США назвали головну умову

09:05

"Сяде на склянку": російський композитор розповів, що путіністка Валерія почала випивати

08:57

Гороскоп на завтра 9 липня: Козерогів покине удача, Дівам - стрес

08:17

Загроза повторного ракетного удару по Україні: РФ підняла в повітря декілька Ту-95

08:00

"Усі ці 40 днів": донька Анастасії Заворотнюк вийшла на зв'язок і показала портрет матері

07:52

Заворушення, підпали та сутички з поліцією: що відбувається у Франції після виборів

06:51

"Мирна місія 3.0": Орбан прибув до Пекіна

06:33

Солодка мета Орбана, що йде шляхом ПутінаПогляд

04:30

Вгадають лише одиниці: треба знайти бобра серед безлічі капібар за 5 секунд

03:32

Знищення ППО може довести РФ до критичної точки та захистити F-16 над Україною

03:03

"Питання КАБів буде знято": названо ефективний метод протидії авіації РФ

02:52

Масований ракетний удар: Україна під атакою РФ, лунали вибухи

02:32

Чому світло вимикають навіть вночі: зʼявилось пояснення

Реклама
01:30

63-річний Едді Мерфі розпланував власний похорон - подробиціВідео

07 липня, неділя
23:18

Парламентські вибори у Франції: екзитполи дали несподівані результати

23:00

У Луцьку кинули гранату у натовп людей: внаслідок вибуху є постраждалі - що відомоФотоВідео

22:48

Мобілізація в Україні: у Міноборони озвучили, скільки людей оновили дані

21:44

Демократи хочуть, щоб Байден знявся з виборів якнайшвидше - ЗМІ

21:37

Україна отримає величезний пакет військової допомоги від Британії: що в нього ввійде

21:08

Рекорд Ярослави Магучіх: коментатор на радощах зламав гарнітуру

21:04

Не на балконі та не в підвалі: де найкраще ставити генератор - просте правилоВідео

20:00

Як братні Росія і Талібан готують нову війнуПогляд

20:00

Марічка Падалко розкрила нову посаду чоловіка-військового

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти