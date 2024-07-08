Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл та влучання в Охмадит

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл України російськими ракетами.

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Зеленський відреагував на російський обстріл / колаж: Главред фото: Вікіпедія, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл росіянами території України. Він підкреслив, що окупанти нанесли удари по різних містах країни, включаючи столицю. Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня", - написав глава держави.

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Також він підкреслив, що на місця подій виїхали всі необхідні служби. Зеленський заявив, що весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам.

Літаки, якими Росія обстрілює Україну / Инфографика Главреда

"Вбивства – це те, що несе Путін", - написав український президент та закликав усіх об'єднатись, щоб забезпечити разом безпеку в Україні та у всьому світі.

Ракетний обстріл України

Нагадаємо, вранці 8 липня росіяни вкотре нанесли ракетний удар по Україїні. В Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 8 липня РФ запустила ракети із статегічних бомбардувальників по території України.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що ППО вдалося збити три з чотирьох російських ракет Х-101, запущених по Україні.

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