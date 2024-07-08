Дітям, які перебували в "Охматдиті" під час атаки РФ, зараз рятують життя: деталі

Через російську атаку на "Охматдит" медикам довелося перевозити дітей в інші медичні заклади Києва, де зараз йде боротьба за їхнє життя.

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В МОЗ розповіли, у якому стані пацієнти "Охматдиту" після атаки РФ / Колаж: Главред, фото: КМВА, Андрій Єрмак

Ракетний удар країни-агресора Росії 8 липня зруйнував частину дитячої лікарні "Охматдит". Тепер там немає світла, кисню і води. Детальніше про наслідки російської атаки для пацієнтів та медзакладу розповів в етері телемарафону очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

За його словами, нинішні умови в лікарні не дозволяють там залишати пацієнтів, тому триває поетапне вивезення дітей в інші лікарні. Зараз головна задача - це мінімізація потенційно можливих негативних наслідків для них, хто проходив лікування у медзакладі.

Окремо Ляшко розповів про стан тих, хто перебував в операційній під час вибуху. На той момент лікарі проводили три оперативні втручання. Внаслідок російського удару у приміщеннях розбилися усі вікна.

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"Ми маємо забруднення грудної порожнини, бо операції були на серці. Зараз медики на базі іншої лікарні намагаються врятувати життя тим малюкам, яких оперували у Центрі кардіохірургії", – сказав міністр.

Щодо інших приміщень "Охматдиту", вже відомо, що від терористичного акту РФ постраждало 5 корпусів лікарні і один корпус Центру дитячої кардіохірургії. Зараз тривають роботи з розбору повністю зруйнованого корпусу токсикології, де були діти на штучній нирці.

Хто такий Віктор Ляшко? Віктор Ляшко — український лікар. Міністр охорони здоров'я України з 20 травня 2021 року. Головний державний санітарний лікар України. Входить до Поважної ради Громадської ініціативи "Орден святого Пантелеймона" та до складу Української наглядової ради Superhumans Center - всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей, пише Вікіпедія.

Масований удар Росії по Україні 8 липня

З ночі на 8 липня Росія почала тероризувати Україну і запустила ракети по регіонах. Під ранок Повітряні сили повідомили про рух ракет між областями і роботу ППО.

Вранці країна-агресор знову атакувала українські міста: вибухи прогриміли у Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Покровську та Києві. У декількох районах столиці впали уламки ракет, стало відомо про влучання у приміщення дитячої лікарні. В інших містах росіяни також поцілили по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

Внаслідок масованої атаки на Україну загинули десятки людей, більше сотні отримали поранення. У Києві продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

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