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Обстріл "Охматдиту" показав обличчя РФ: ЄС та США хочуть розслідування

Анна Косик
8 липня 2024, 23:17
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Обстріл головної дитячої лікарні країни "Охматдит" у Києві вкотре показав істине обличчя країни-агресора. Тому на Заході вимагають розслідування.
Майкл Карпентер, удар РФ 8 июля по "Охматдите"
Злочини РФ, як от удар по "Охматдиту" повинні розслідуватися окремо / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Pentagon

У Білому домі відреагувати на удар агресора Росії по дитячій лікарні у Києві. Там засудили цей терористичний акт та вважають, що він заслуговує на окреме розслідування.

Директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу у Вашингтоні заявив, що подібні обстріли РФ є жахливими і не можуть бути обґрунтовані, тому розслідування цього злочину просто необхідне.

"Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню – на жаль те, що відбувається не вперше під час війни... Я розраховую, що цей удар є таким, що потребуватиме глибшого вивчення, розслідування", – підкреслив він.

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Про ідею щодо розслідування масованого ракетного удару по Україні 8 липня заговорили і в Євросоюзі. У Європейській зовнішньополітичній службі заявили, що Обстрілявши "Охматдит", символ української дитячої медицини та лікування дитячих онкологічних захворювань, і атакувавши дітей, які є найбільш вразливими, Росія вкотре демонструє свою жорстокість і абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів.

У відомстві нагадали, що лікарні, згідно з міжнародним гуманітарним правом, користуються особливим захистом, а діти не можуть бути легітимною мішенню. Країна-агресор Росія, натомість, навмисне атакує невинних цивільних осіб та інфраструктуру з початку повномасштабної війни в Україні.

Такі навмисні напади на цивільних можуть прирівнюватися до злочинів проти людяності. Тому ці та інші злочини РФ є предметом міжнародних розслідувань, зокрема й МКС. Усі керівники, співучасники та виконавці цих звірств мають і будуть притягнені до відповідальності.

Хто такий Майкл Карпентер?

Майкл Карпентер - директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому, американський дипломат, який працював послом Сполучених Штатів в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в адміністрації Байдена, пише Вікіпедія.

Російський ракетний удар по "Охматдиту" - що відомо

Вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві.Мер міста Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, в яку вдарила ворожа ракета, евакуювали до комунальних лікарень міста, однак потім стало відомо, що прямо під час удару у приміщенні проводили три операції.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки країни-агресора у лікарні немає світла, кисню і води. А ті, хто перебував в операційній під час вибуху, отримали забруднення грудної порожнини, бо операції були на серці. Зараз медики на базі іншої лікарні намагаються врятувати життя тим малюкам.

Нагадаємо, в загальному російські ракети вбили 33 людини і поранили 140 осіб. Однак кількість постраждалих і загиблих може збільшитися, адже рятувальники досі подекуди розбирають завали після масованої атаки РФ на українські міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Покровськ та Слов'янськ.
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