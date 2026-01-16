Раніше вже назвали імена учасників фіналу Нацвідбору.

Відбулося жеребкування на фінал Нацвідбору

Порядок виступу артистів

Вчора, 15 січня, відбулося жеребкування і став відомий порядок виступу фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026.

На ютуб-каналі Євробачення України відбулася онлайн-трансляція жеребкування.

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026

1. Valeriya Force – "Open Our Hearts"

2. Molodi – "THE LEGENDS"

3. Monokate – "TYT"

4. The Elliens – "Crawling whispers"

5. Laud – "Lightkeeper"

6. Leléka – "Ridnym"

7. Mr. Vel – "Do or Done"

8. KHAYAT – "Герци"

9. Jerry Heil – "CATHARTICUS"

10. "ЩукаРиба" – "Моя земля"

