Коротко:
- Відбулося жеребкування на фінал Нацвідбору
- Порядок виступу артистів
Вчора, 15 січня, відбулося жеребкування і став відомий порядок виступу фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026.
На ютуб-каналі Євробачення України відбулася онлайн-трансляція жеребкування.
Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026
1. Valeriya Force – "Open Our Hearts"
2. Molodi – "THE LEGENDS"
3. Monokate – "TYT"
4. The Elliens – "Crawling whispers"
5. Laud – "Lightkeeper"
6. Leléka – "Ridnym"
7. Mr. Vel – "Do or Done"
8. KHAYAT – "Герци"
9. Jerry Heil – "CATHARTICUS"
10. "ЩукаРиба" – "Моя земля"
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.
