Олександр Рибак оголосив про повернення на Євробачення — деталі

Виконавець хіта "Fairytale" братиме участь у Національному відборі.

https://glavred.net/starnews/aleksandr-rybak-obyavil-o-vozvrashchenii-na-evrovidenie-detali-10734857.html Посилання скопійоване

Олександр Рибак повертається на Євробачення / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

Олександр Рибак заявив про участь у норвезькому Національному відборі

Яку пісню він виконає

Відомий норвезький співак Олександр Рибак анонсував своє сенсаційне повернення на конкурс Євробачення. Артист братиме участь у Національному відборі Норвегії. Про це повідомили на сайті Євробачення.

Рибак представить конкурсну пісню "Rise" власного авторства. Останнім часом співак відчув потребу в творчих змінах, тому займався створенням мюзиклу і отримав ступінь магістра кіномузики в Колумбійському коледжі в США. Весь цей досвід він втілив в альбомі "Fairytales Too", де поп-музика поєднується з кінематографічним оркестровим звучанням. Пісня "Rise" також входить до треклісту платівки, що натякає на звучання нового хіта.

відео дня

Куди зник Олександр Рибак / скрін з відео

Олександр Рибак з'явиться у фіналі Melodi Grand Prix 28 лютого, де буде визначено переможця Національного відбору. У співака буде гідна конкуренція — з ним змагатимуться 7 яскравих та самобутніх фіналістів.

Олександр Рибак — виступ на Євробаченні 2009 / скрін з відео

Олександр Рибак — Євробачення

Олександр Рибак повертається на конкурс вже втретє. Він увійшов в історію "Євробачення" як один з найяскравіших і харизматичних переможців. У 2009 році його пісня "Fairytale" викликала справжній фурор: щире виконання, гра на скрипці та фольклорні мотиви принесли Норвегії перемогу з рекордним на той момент результатом у 387 балів. Через дев'ять років, у 2018 році, артист тріумфально повернувся на конкурс з фанк-композицією "That's How You Write a Song", довівши свій статус улюбленця публіки, хоча і не зміг повторити первісний успіх.

Олександр Рибак "Fairytale" - Євробачення 2009

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що актор Володимир Кравчук отримав почесне звання Заслуженого артиста України від Президента України Володимира Зеленського. Актор прославився завдяки ролі Андрія Мельника з Хмельницького у фільмі "Ти — космос".

Також українська балерина Катерина Кухар через недбалість лікаря-косметолога втратила свідомість прямо на сцені. Балерина хотіла зробити ін'єкції полімолочної кислоти для омолодження шкіри перед зйомками, але це призвело до тяжких наслідків.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред