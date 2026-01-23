Євробачення-2026: названо імена ведучих Національного відбору

Коротко:
- Ведучими Нацвідбору-2026 будуть Леся Нікітюк і Тимур Мірошниченко
- Анна Тулєва стане ведучою зони єврофанів
У суботу, 7 лютого 2026 року, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Поступово організатори розкривають деталі про конкурс.
Зокрема, стало відомо, хто буде ведучими шоу. Про це повідомили в телеграм-каналі "Євробачення. Україна".
Ведучими Національного відбору-2026 будуть Леся Нікітюк і офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тимур Мірошниченко.
Анна Тулєва стане ведучою зони єврофанів, а також буде вести передшоу Нацвідбору.
Леся Нікітюк у своєму Instagram коротко прокоментувала свою роботу в Нацвідборі-2026: "Намріяла".
Євробачення-2026 - головне
Національний відбір-2026 визначить, хто представить Україну на майбутньому Євробаченні у Відні в травні. Серед десяти фіналістів конкурсу опинилися Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба. Переможця, який поїде на Євробачення-2026, єврофани та авторитетне журі оберуть 7 лютого.
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше став відомий порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.
