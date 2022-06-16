Євген Кошовий розповів, чи збирається на фронт воювати / Колаж фото УНІАН

Легендарний український гуморист і провідний актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий заявив, що у нього поки немає в планах йти в ЗСУ, щоб захищати Україну від російських окупантів зі зброєю в руках. Про це шоумен розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Свою позицію Кошовий пояснює просто і прагматично - і пояснив, що в силу професії мало принесе користі в боях з росіянами, оскільки у нього немає в принципі немає будь-яких бойових навичок.

"У мене ніяких навичок немає. Мене в перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічого. Тільки те, що Ненависники будуть галас розкручувати це і говорити:"Слава Богу, він помер" і давай гуляння влаштовувати. Ні-ні, я поки не збираюся", - сказав Кошовий.

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Нагадаємо, раніше Євген Кошовий згадав, яким був для нього ранок 24 лютого - день початку повномасштабної російської військової агресії.

Як старий друг і колега Володимира Зеленського, Кошовий запитав про війну через месенджер безпосередньо його - президента України.

"Я кажу:" що, серйозно почалося?". Він каже:" Походу, так", - каже гуморист.

Пізніше Кошовий у складі студії"Квартал 95" разом з іншими українськими музикантами та акторами провів кілька виступів у рамках благодійного туру "життя переможе" на головних площах міст Варшава та Вроцлава (Польща).

Наприкінці виступу артисти максимально емоційно виконали український гімн, чим підкорили і глядачів у залі, і тих, хто дивився трансляцію концерту у записі.

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