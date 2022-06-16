УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Євген Кошовий розповів, чи збирається на фронт воювати

16 червня 2022, 15:33

Популярний гуморист Євген Кошовий свою позицію щодо того, чи збирається він у найближчий час йти на фронт у складі ЗСУ, пояснює вкрай просто і прагматично.

Кошовий, ЗСУ
Євген Кошовий розповів, чи збирається на фронт воювати / Колаж фото УНІАН

Легендарний український гуморист і провідний актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий заявив, що у нього поки немає в планах йти в ЗСУ, щоб захищати Україну від російських окупантів зі зброєю в руках. Про це шоумен розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Свою позицію Кошовий пояснює просто і прагматично - і пояснив, що в силу професії мало принесе користі в боях з росіянами, оскільки у нього немає в принципі немає будь-яких бойових навичок.

"У мене ніяких навичок немає. Мене в перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічого. Тільки те, що Ненависники будуть галас розкручувати це і говорити:"Слава Богу, він помер" і давай гуляння влаштовувати. Ні-ні, я поки не збираюся", - сказав Кошовий.

читайте такожКошовий розповів, про що спілкується із Зеленським під час війни і в якому стані президент

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий згадав, яким був для нього ранок 24 лютого - день початку повномасштабної російської військової агресії.

Як старий друг і колега Володимира Зеленського, Кошовий запитав про війну через месенджер безпосередньо його - президента України.

"Я кажу:" що, серйозно почалося?". Він каже:" Походу, так", - каже гуморист.

Пізніше Кошовий у складі студії"Квартал 95" разом з іншими українськими музикантами та акторами провів кілька виступів у рамках благодійного туру "життя переможе" на головних площах міст Варшава та Вроцлава (Польща).

Наприкінці виступу артисти максимально емоційно виконали український гімн, чим підкорили і глядачів у залі, і тих, хто дивився трансляцію концерту у записі.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
війна в Україні Євген Кошовий новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:39

Україна отримає зброю від Заходу і знищить Кримський міст – у Путіна бояться сценарію

15:39

Прикмети на 17 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:35

РФ бояться виключити з ООН: вся справа в ядерній зброї - КислицяВідео

15:33

Євген Кошовий розповів, чи збирається на фронт воюватиВідео

15:23

"Всі російські злочинці повинні понести відповідальність": президент Румунії після візиту в ІрпіньВідео

Реклама
15:21

Макрон відповів на закиди через прохання "не принижувати Росію"Відео

15:15

Седокова розповіла, скільки триває її інтим з чоловіком

15:03

Є два сценарії: у МВС спрогнозували події після битви за Донбас

14:59

Зеленський зустрівся з лідерами чотирьох країн: у Маріїнському палаці розпочались переговориФотоВідео

14:54

Це концтабір: у Маріуполі встановили принизливі "пункти миття" і забороняють українську мову

14:39

Бреше по всіх фронтах: історик пояснив, як Путін краде досвід нацистської Німеччини

14:30

"Цінителі жаб, ліверу і макаронів": Медведєв б'ється в істериці від приїзду лідерів ЄС до КиєваВідео

14:07

Мінували вночі під носом у окупантів: ЗСУ підірвали ворожий понтонний міст

14:02

Курс долара восени підскочить до 40 гривень: експерт дав сумний прогнозВідео

13:53

"І що мені буде?": жінка, яка публічно образила ВСУ, різко "перевзулася"Відео

13:44

Хороший поганий росіянинПогляд

13:38

Україна отримає зброю Заходу, після чого поверне Херсон, Маріуполь, Донбас та Крим – РезніковВідео

13:35

Максимально низько та із смертельним ризиком: в мережі показали відео прориву пілотів на "Азовсталь"Відео

13:21

Не хоче дітей, яких не побачить: Путін хворий і жене Кабаєву на аборт - ЗМІВідео

13:03

Покровський назвав концерти в Криму помилкоюВідео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 17 червня 2022: Ракам - удача, Дівам - неприємні несподіванки, Козерогам - боргиВідео

12:57

Навіщо Макрон і Шольц прибули до Києва: Reuters про справжні причини

12:52

"Подарунком не буде": у Франції висловилися про прискорену процедуру вступу України до ЄС

12:45

Статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України може розлютити Путіна - CNNВідео

12:27

ЗСУ можуть знищити Кримський міст: експерт назвав 2 головні умовиВідео

12:00

У Росії знову палає: в Уренгої горить одне з найбільших в світі газове родовищеВідео

11:51

В Україну прибули лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії: всі подробиціВідео

11:47

Трохи нижче спини у нього написано "батьківщина": Галкін висміяв Путіна, чим викликав овації залуВідео

11:25

Нове "чарівне" життя в Росії – про що віщатиме Путін на економічному форуміПогляд

11:24

"Хочемо подякувати ЗСУ": в Івано-Франківську школярки збирають гроші, продаючи випічку та лимонад

11:11

Черешня була з" сюрпірзом": окупанти отруїлися ягодами, які вкрали у мелітопольців

11:05

Шольц розповів, навіщо з Драгі та Макроном приїхав до КиєваВідео

10:47

"Симоньян сказали це сказати": Джигурда заступився за ображеного Галкіна

10:44

"Ми несемо послання про підтримку і єдність ЄС": Макрон у Києві зробив першу заявуВідео

10:35

Словаччина передала Україні вертольоти і боєприпаси для "Градів"

10:16

Всі мости через Сіверський Донець зруйновано, ситуація складна для ЗСУ і мирних жителів - розвідкаВідео

10:03

Як правильно чистити молоду картоплю - 5 порад кожній господині

10:02

"Це набагато більше 200 осіб": Данілов повідомив, де знаходяться захисники "Азовсталі"Відео

09:43

ЗСУ застосовують артилерію професійніше, ніж армія РФ - генерал СШАВідео

09:41

На Запоріжжі ЗСУ розгромили позиції окупантів і знищили два склади з боєприпасамиВідео

Реклама
09:24

"Екватор загроз ми пройшли": Кім озвучив прогноз по закінченню війни в УкраїніВідео

08:57

Троє на одного – як Україні нав'язуватимуть Мінськ-3 і що запропонують натомістьПогляд

08:41

Потужний вибух було чути в Сумах і половині області: РФ завдала 2 ракетних удари по Сумщині

08:40

Щодня за добу на Донбасі гинуть від 200 до 500 українських військових - АрахаміяВідео

08:32

Гороскоп на сьогодні, 16 червня 2022: Левам - здійснення мрії, Терезам - гроші, Стрільцям - спокуси

08:08

Кого і чому боїться Путін: психолог розповів про страхи диктатора

08:03

Найпопулярніші українські документальні фільми стали доступними англійською мовою

07:54

Сто тринадцята доба війни: ворог штурмує Сєвєродонецьк і намагається прорвати оборону під Слов'янськомВідео

07:12

"Тривала ядерна війна": Арестович розповів про підступний план Кремля

06:57

Гороскоп Таро на липень: Козерогам-великі заробітки, Водоліям-тріумф, Рибам-рішення проблемиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти