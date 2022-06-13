Євген Кошовий розповів, про що листувався з Володимиром Зеленським вранці 24 лютого

Кошовий розповів про листування із Зеленським у перший день повномасштабної війни / Колаж

Актор, шоумен і близький друг президента України Володимира Олександровича Зеленського Євген Кошовий згадав, яким був для нього ранок 24 лютого. Як людина, наближена до гаранта нашої країни, Кошовий запитав про війну безпосередньо його.

В інтерв'ю для Даніеля Салема в Зірковому шляху артист розповів, що після перших вибухів, які прозвучали в Києві, написав Зеленському смс-повідомлення.

"Я кажу: "Що, серйозно почалося?". Він каже: "Виходить, що так", - поділився Кошовий. Шоумен зізнається - спершу очікував від президента якихось конкретних прогнозів про війну, адже він напевно повинен знати!

Тільки пізніше Євген Кошовий усвідомив: на найголовніше питання для кожного українця - коли закінчиться війна, не знає відповіді ніхто в цьому світі."А потім я подумав, а хто тобі скаже прогноз якийсь. Це риторичне питання. Сподіваюся, що скоро перемога буде за нами", - підкреслив актор.

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Раніше в мережі з'явилося свіже фото старшої дочки Євгена Кошового-14-річної Варвари. Дівчинка росте справжньою красунею і виглядає на свої роки дуже дорослою.

Також Кошовий розповідав про важку зустріч, яка відбулася з Володимиром Зеленським під час війни: шоумен згадує, що від спілкування залишилося відчуття ейфорії.

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