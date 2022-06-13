Зірки "Кварталу 95" у Польщі фантастично потужно і красиво заспівали гімн України

Зірки "Кварталу 95" у Польщі заспівали гімн України / колаж фото УНІАН

Гумористи зі студії "Квартал 95", українські музиканти та актори провели кілька виступів у рамках благодійного туру "життя переможе" на головних площах міст Варшава та Вроцлава (Польща). Наприкінці виступу артисти максимально емоційно виконали український гімн. Про це йдеться на офіційній сторінці "95 кварталу" в соціальній мережі Instagram.

Як апофеоз концерту артисти і заспівали "Ще не вмерла України" ‒ все за каноном, з рукою на серці - а в залі їм в унісон підспівували численні глядачі. Дмитро Pianoboy в цьому час грав мелодію гімну на своєму легендарному синтезаторі.

Як зазначили представники студії "Кварталу 95", всі гроші, які вдасться отримати від продажу квитків на концерти, будуть спрямовані на покупку спеціального медичного обладнання для українських лікарень (через фандрейзингову платформу UNITED24).

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Нагадаємо, раніше хакери зламали Московську радіостанцію "Коммерсантъ ФМ". В інтернет-ефірі спочатку пролунав гімн України, а потім грала пісня "Назад, Росія!" рок-групи "Ногу звело", за яку на соліста колективу Максима Покровського російські правоохоронці завели справу за статтею про дискредитацію російської армії.

Пізніше на радіо також прозвучали інші українські пісні - в першу чергу, "Ой, у лузі червона калина" у виконанні лідера "Бумбокса" Андрія Хливнюка і легендарного британського рок-гурту Pink Floyd.

До того українська співачка Христина Соловій разом з глядачами, які зібралися на трибунах стадіону Боруссія Парк у ФРН, фантастично красиво виконали гімн України - перед товариською грою української збірної.

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