"Він перебуває у військовому стані": Кошовий розповів про важку зустріч із Зеленським під час війни

Євген Кошовий та Володимир Зеленський / соцмережі, president.gov.ua

Актор і гуморист Євген Кошовий зізнався, що під час війни зміг побачити президента України і свого кращого друга Володимира Зеленського.

В інтерв'ю Українській правді Кошовий зізнався, що він з актором з 95 кварталу Олександром Пікаловим приїжджали в Офіс президента.

"Приїхали, щоб підтримати його. Там 15-20 хвилин у нього було, чому багато журналістів збиралися. Потім ми дізналися, що в цей час приїхав Борис Джонсон. Ми приїхали, зустрілися з Андрієм Борисовичем, з Володимиром Олександровичем, трохи поспілкувалися, запитали їх", – поділився Євген Кошовий.

Кошовий розповів, що показав Зеленському трохи мемів про "Я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад".

"Трохи розрядили тоді обстановку", - додав Кошовий.

Актор зізнався, що хоч з Пікаловим приїхав підтримати президента, але президент підтримав їх: "Вийшли з ейфорією. Каже: "Так, все, давайте, мені потрібно працювати". Ми сфоткалися ще на пам'ять на Банковій перед офісом президента. Фотку не виставляю, бережу до перемоги".

В якому стані Зеленський

Євген Кошовий розповів, що теж спілкується з Володимиром Зеленським телефоном. Він поділився, що, мабуть, президент зовсім не спить.

"Він постійно перебуває у стані військовому. Він, мабуть, мені бреше, що він спить, але каже, що спить. Але таке відчуття, що він там цілодобово в медіапросторі або де-небудь на зустрічі з генералами, військовими. Тому я не знаю, скільки годин він може спати", – зауважив гуморист.

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