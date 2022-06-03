"Ви що, кінчені?": Кошовий зі сльозами на очах наїхав на знайомих з рідного Луганська

Євген Кошовий / Українська правда

Відомий український актор Євген Кошовий зі сльозами на очах розповів про рідну Луганщину, і знайомих, які живуть в "ЛНР".

За словами Кошового, він вважає, що деяких купили за гроші і чому люди стали такі "кінчені".

Кошовий не зміг стримати емоцій і розповідав в інтерв'ю Українській правді про батьківщину зі сльозами на очах.

За його словами, однокласник "вступив в якесь козацтво, натягнув на себе "каракулеву" шапку з георгіївською стрічкою".

"Там залишилося багато знайомих. Я думаю, їх просто купили за гроші, щоб вони говорили: "Путін, введи війська". Я кажу: "Ти що, кінчений"? (робить паузу) однокласник мій. Він вступив у якесь козацтво, натягнув на себе "каракулеву" шапку з георгіївською стрічкою. Писав потім: "Ну що, скоро ми вас візьмемо". Кого візьмеш?",- розповів актор.

Кошовий додав, що ще один однокласник його сидить вдома зі старшою дитиною в Алчевську.

"Він каже: "Я виглядаю у вікно, хлопці йдуть прямо з магазину, проїжджає мікроавтобус, відчиняються двері, їх запихають туди і вперед". Тому, хто його знає - може, вони зараз під Сумщиною десь або десь ще, де гаряче", - зазначив зірка.

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