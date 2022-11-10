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"Це просто унікальний випадок": дружина Арестовича розповіла, який він вдома

10 листопада 2022, 09:49

Дружина радника Офісу президента відверто розповіла про їхні стосунки.

Олексій Арестович з дружиною
Олексій Арестович з дружиною / Facebook Арестовича

Радник офісу президента Олексій Арестович може лежати посеред робочого дня на дивані і читати.

В інтерв'ю проекту "Олицька" його дружина Анастасія Арестович зізналася, що спочатку це її дратувало, але з часом все змінилося.

"Сама собі не вірю, це просто унікальний випадок. Спочатку мене дратувала його легкість. Олексій дуже легко змінює напрямок. Мене дивувало, що він може в розпал робочого дня лежати на дивані і читати. Мені було дискомфортно, тому що за вікном кипить життя, а ти тут лежиш", - згадала вона.

Анастасія, запевнила, що не вважає свого чоловіка нарцисом, незважаючи на те, що в соцмережах думають інакше і вже створили чимало мемів на цю тему.

"Це прояв здорової самооцінки. У стосунках я не відчуваю, що він нарцис. Нарцисизм, себелюбство бачать люди, які мають питання з самооцінкою. Завжди дратує в іншій людині те, з чим відчуваєш труднощі. Тому у людей, у яких з самооцінкою все добре, до Олексія таких претензій немає", — переконана Анастасія.

Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько зробила несподівану заяву про радника глави офісу президента Олексія Арестовича.

В інтерв'ю славі Дьоміну артистка зізналася, що не дивиться його інтерв'ю, оскільки той її дратує.

Також ми писали, що відома українська поп-співачка (і колишня солістка групи Nikita) і волонтер Даша Астаф'єва здивувала шанувальників новими фото з радником керівника офісу президента Олексієм Арестовичем.

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Автор: Сергій Кущ
Олексій Арестович новини шоу бізнесу
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