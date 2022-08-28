Даша Астаф'єва побалувала фанатом лукавим знімком з Арестовичем

Співачка Даша Астаф'єва здивувала шанувальників новими знімками - цього разу вона усамітнилася з радником керівника Офісу президента Олексієм Арестовичем.
Відома українська попспівачка (і колишня солістка групи Nikita) і волонтер Даша Астаф'єва здивувала шанувальників новими фото - цього разу з радником керівника Офісу президента Олексієм Арестовичем.
Загалом, на першому знімку, опублікованому виконавицею, вони удвох позували перед камерою дещо з серйозним виглядом. А ось на другому дозволили собі дещо пожартувати. Якщо вираз обличчя Арестовича змінилося мінімально, то Астаф'єва скорчила забавну грімаску.
"Трохи заспокоїлася. Пан Олексій Арестович розбирається в жестах. Так, я спочатку теж подумала, що це мій палець", — пожартувала співачка.
Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва в інтерв'ю відомому блогеру і телеведучому Володимиру Петрову розповіла свій план помсти російському коміку казахського Походження Нурлану Сабурову.
"Сабуров, ти [сволота - неценз.] [довбана - неценз.], я буду тебе [бити - неценз.] особисто, і буду отримувати величезне задоволення ",- пообіцяла Астаф'єва.
Такою була реакції співачки на те, що Сабуров спершу публічно зізнався, що він боїться говорити про війну в Україні відкрито, а потім, коли на його концерт прийшла Українка в "закривавленій" сукні, нерозумно пожартував про менструацію.
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