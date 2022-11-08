Корінний перелом у війні РФ проти України: Арестович спрогнозував терміни

Олексій Арестович спрогнозував перелом у війні / Колаж фото УНІАН

У окупантів РФ вже почалися проблеми, які будуть тільки посилюватися, при цьому росіяни істотно поступаються в гонитві потенціалів, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він прогнозує, що корінний перелом у війні може статися в лютому-березні 2023 року. Такий прогноз він дав в ефірі Фейгін Live.

"Вони зняли всі свої війська, всі свої ПВК, яких близько 40 тисяч осіб воюють в Україні. Зняли навіть з Малі останніх, які там охороняли уранові копальні", — зазначив співрозмовник.

РФ дістає останні ресурси та просить зброю навіть у Північної Кореї, а також відчуває серйозні проблеми з ракетами, які намагається купити в Ірану і доставити через Каспійське море, підкреслив він.

"Мобілізацію не вдається закінчити, тому вся ця історія - квиток в один кінець. Лютий-березень, я думаю, настане корінний перелом. І тому вони вживають усіх заходів, щоб конфлікт заморозити, затягнути або домовитися про припинення вогню", — додав Арестович.

Нагадаємо, російський опозиціонер Гозман говорив, що план Путіна щодо війни проти України провалився. На думку політика, війська РФ можуть остаточно посипатися, коли відчують безсилля і нездатність утримати фронт. Не обов'язково це буде пов'язано з перемогою ЗСУ на якійсь конкретній ділянці бойових дій.

Також Гозман вважає, що армія України вже веде бойові дії на території Росії-у прикордонних Курську та Бєлгороді.

Як вважає опозиціонер, такі дії вкладаються в логіку війни. У російських містах знаходяться військові бази, які періодично знищуються.

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