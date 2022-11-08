УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Корінний перелом у війні РФ проти України: Арестович спрогнозував терміни

8 листопада 2022, 07:49

Росія вживає всіх заходів, щоб заморозити війну, підкреслив Олексій Арестович.

Арестович
Олексій Арестович спрогнозував перелом у війні / Колаж фото УНІАН

У окупантів РФ вже почалися проблеми, які будуть тільки посилюватися, при цьому росіяни істотно поступаються в гонитві потенціалів, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він прогнозує, що корінний перелом у війні може статися в лютому-березні 2023 року. Такий прогноз він дав в ефірі Фейгін Live.

"Вони зняли всі свої війська, всі свої ПВК, яких близько 40 тисяч осіб воюють в Україні. Зняли навіть з Малі останніх, які там охороняли уранові копальні", — зазначив співрозмовник.

РФ дістає останні ресурси та просить зброю навіть у Північної Кореї, а також відчуває серйозні проблеми з ракетами, які намагається купити в Ірану і доставити через Каспійське море, підкреслив він.

"Мобілізацію не вдається закінчити, тому вся ця історія - квиток в один кінець. Лютий-березень, я думаю, настане корінний перелом. І тому вони вживають усіх заходів, щоб конфлікт заморозити, затягнути або домовитися про припинення вогню", — додав Арестович.

Нагадаємо, російський опозиціонер Гозман говорив, що план Путіна щодо війни проти України провалився. На думку політика, війська РФ можуть остаточно посипатися, коли відчують безсилля і нездатність утримати фронт. Не обов'язково це буде пов'язано з перемогою ЗСУ на якійсь конкретній ділянці бойових дій.

Також Гозман вважає, що армія України вже веде бойові дії на території Росії-у прикордонних Курську та Бєлгороді.

Як вважає опозиціонер, такі дії вкладаються в логіку війни. У російських містах знаходяться військові бази, які періодично знищуються.

Читайте більше:

Олексій Арестович війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:49

Корінний перелом у війні РФ проти України: Арестович спрогнозував терміни

07:17

Служив у ВДВ 22 роки: ЗСУ ліквідували відомого в Росії окупанта

07:16

Відключень електрики стане менше: в Укренерго назвали терміниВідео

07:05

Навіщо замочувати одяг в оцті: усуне одні з найскладніших плям

06:40

Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Україною та РФ, але є нюанс

Реклама
06:00

Володимир Омельченко: Відключення світла триватимуть усю зиму, евакуація Києва – це крайній випадок

05:47

Без сліз: як швидко нарізати цибулю та не розплакатисяВідео

05:42

Примусити нас до переговорів з Путіним неможливоПогляд

05:15

Останнє тепло осені: українців попередили про дубак і назвали датиВідео

04:39

Звичайне лаврове листя змусить кімнатні рослини пишно цвісти: як приготувати підгодівлю вдомаВідео

04:21

Як підготувати сад до зими: корисні поради від досвідчених садівників

04:14

"Боже, врятуй нас": росіяни в ауті від виду Волочкової в трусах і без ліфчика

03:20

Неймовірна закуска на Новий рік 2023 з 3 інгредієнтів: рецепт, який замінить оселедець під шубоюВідео

03:15

У російському суспільстві росте невдоволення: Путіна "приберуть" свої ж - ОгризкоВідео

02:41

22-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід похвалилася своїми "олімпійськими" стегнами в Дубаї

02:10

Україну чекає останній теплий день цього року: синоптик назвала датуВідео

01:35

Що робити, якщо ви застрягли в ліфті під час вимкнення електрики: алгоритм дійВідео

01:10

В Ірані назріває розкол через постачання Росії дронів-камікадзе - The GuardianВідео

00:51

Прикмети на 8 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб рік був багатий для всієї родиниВідео

00:05

Хто буде після Путіна: політолог назвав три кола, які можуть висунути своїх кандидатівВідео

Реклама
07 листопада, понеділок
23:43

Що буде зі світлом в Україні: експерт зробив невтішний прогнозВідео

23:20

"Ми ще не знали, що це уже війна": прикордонник зі Зміїного розповів, як захисники потрапили у полонВідео

23:01

"Земля завалена тілами окупантів": Зеленський розповів про епіцентр божевілля окупантівВідео

22:47

Дочка Моніки Белуччі і Венсана Каселя вперше зніметься в кіно

22:29

"Не була такою ніколи": Єфросиніна поділилася змінами в собі

22:24

"Ми ведемо з ними розмови": Байден шокував заявою про переговори з РФВідео

22:18

Путін хоче втягнути у війну НАТО: Жданов пояснив, що це йому дастьВідео

21:58

Блогершу-таролога, яка закликала скласти зброю, відновили в університеті

21:57

"Досить допомогли": Угорщина відмовилася підтримати пакет допомоги Україні на 18 млрд євроВідео

21:45

Молода коханка колишнього чоловіка Ані Лорак високо задерла ногу в божевільному міні

21:20

"Ми любимо таке": божевільний Охлосбистін возив дружину і дочку на Донбас

21:18

"Країна перетворилася на посміховисько": російські вболівальники ополчилися на ПутінаВідео

21:13

"Заберіть його до себе": росіянку покарали за лист на могилі батьків ПутінаВідео

21:01

Може, через любов до Росії: мати-"путіністка" гумориста Ревви скаржиться, що син відмовився від неї

21:00

4 жіночі стрижки неземної краси, які дозволять виглядати взимку неповторно

20:55

Готовий на 30%: Україна будує новий літак "Мрія"Відео

20:51

Успенська вирішила заробити на власній доньці: "гроші будуть сипатися на мене дощем"

20:35

"Потрібні докази, щоб здати її СБУ": відома актриса вилаяла режисера-мовчунку Байрак:

20:10

Прикмети на 9 листопада: які 4 речі не можна робити, щоб біди не залучитиВідео

20:08

"Ризик радіаційного ураження": астролог дала тривожний прогноз на прийдешнє місячне затемненняВідео

Реклама
20:01

У Зеленського здивували заявою про переговори з МосквоюВідео

19:59

Зірка Duran Duran хворий на окнологію з метастазами

19:46

"Вогневий мішок" під Вугледаром: що відомо про втрати морпіхів РФ, які зашкалюютьВідео

19:21

Постарілого вусатого Безрукова ледь впізнають росіяни

19:20

Цивільне населення в небезпеці: окупанти готують криваві провокації на ХерсонщиніВідео

19:17

"Мерзопакостная штуковина": Бадоєв жорстко висловився про артистів-путіністів Бабкіної і БасковаВідео

19:12

Не можна все списувати на війнуПогляд

19:08

Молодший брат принцеси Діани показав раніше неопубліковане фото сестри

19:02

Місячне затемнення 8 листопада: по кому воно проїдеться катком, а кому принесе щастя та успіхВідео

19:01

У НАТО та США вірять, що Україна піде на переговори з РФ після звільнення Херсона - La RepubblicaВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти