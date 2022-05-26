"Він як кіт Баюн": Приходько зізналася, що її бісить Арестович

Співачка не дивиться інтерв'ю радника глави Офісу президента.
Співачка Анастасія Приходько зробила несподівану заяву про радника глави офісу президента Олексія Арестовича.
В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що не дивиться його інтерв'ю, оскільки той її бісить.
"Арестовича я не дивлюся, тому що я дуже емоційна людина. Він дуже повільний, спокійний. Я не можу... Воно (манера мови Арестовича - ред.) мене починає дратувати. Я його не розумію. Він починає говорити, як кіт Баюн", - з посмішкою на обличчі зазначила Приходько.
Співачка також зазначила, що дізнається новини про війну в Україні зі ЗМІ.
Раніше Анастасія Приходько розкритикувала свою колегу Ірину Федишин за її гомофобні висловлювання і відреагувала закиди з боку колеги.
Також співачка розповіла, що їй не соромно від того, що вона кілька років тому представляла Росію на Євробаченні з піснею "Мамо".
Про це співачка розповіла журналістам програми "Зірковий шлях".
"Я не можу сказати, що мені якось було соромно через це. На той момент, це було моє життя", - заявила співачка.
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