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"Він як кіт Баюн": Приходько зізналася, що її бісить Арестович

26 травня 2022, 16:34

Співачка не дивиться інтерв'ю радника глави Офісу президента.

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Приходько зізналася, що її бісить Арестович / скріншот

Співачка Анастасія Приходько зробила несподівану заяву про радника глави офісу президента Олексія Арестовича.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що не дивиться його інтерв'ю, оскільки той її бісить.

"Арестовича я не дивлюся, тому що я дуже емоційна людина. Він дуже повільний, спокійний. Я не можу... Воно (манера мови Арестовича - ред.) мене починає дратувати. Я його не розумію. Він починає говорити, як кіт Баюн", - з посмішкою на обличчі зазначила Приходько.

Співачка також зазначила, що дізнається новини про війну в Україні зі ЗМІ.

Раніше Анастасія Приходько розкритикувала свою колегу Ірину Федишин за її гомофобні висловлювання і відреагувала закиди з боку колеги.

Також співачка розповіла, що їй не соромно від того, що вона кілька років тому представляла Росію на Євробаченні з піснею "Мамо".

Про це співачка розповіла журналістам програми "Зірковий шлях".

"Я не можу сказати, що мені якось було соромно через це. На той момент, це було моє життя", - заявила співачка.

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