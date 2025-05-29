Після ляпаса: що зробила Макрон зі своїм чоловіком перед президентом Індонезії

Ви дізнаєтеся:
- Як пройшов візит Макронів до Індонезії
- Які стосунки у подружжя
Останніми днями в Мережі багато обговорюють стосунки президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит. А все через те, що на відео потрапив момент, де перша леді Франції дала ляпаса чоловікові.
Як стало відомо, під час офіційного візиту Макрона в Індонезію, Бріжит проявила любов до чоловіка.
У Джакарті подружжя трималося за руки, обіймалося, а також Бріжит поцілувала Еммануеля на очах у Прабово Субіанто.
Зазначимо, після публічних обговорень ляпаса, Еммануель Макрон заявив, що це був лише жарт.
"Ми просто дуріли. Цей момент перетворили на ледь не глобальний скандал", - зазначав президент Франції.
Дивіться відео, як Макрона публічно вдарила дружина:
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Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Віталій Козловський поділився, як йому вдалося виплатити борги своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Артист зазначив, що з появою у нього сім'ї його бажання позбутися боргу тільки посилилося. Йому довелося продати нерухомість батьків, а мама його підтримала.
А також Філіп Кіркоров поділився, що його батько - Бедрос Кіркоров - перед смертю просив виступати навіть після похорону. Також Бедрос попросив його жити яскраво і завжди залишатися собою.
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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню і гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною і Росією.
Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу і передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.
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