Після ляпаса: що зробила Макрон зі своїм чоловіком перед президентом Індонезії

Бріжит Макрон зворушила своїм вчинком.

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Бріжит Макрон і Еммануель Макрон - візит до Індонезії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Бріжит Макрон

Ви дізнаєтеся:

Як пройшов візит Макронів до Індонезії

Які стосунки у подружжя

Останніми днями в Мережі багато обговорюють стосунки президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит. А все через те, що на відео потрапив момент, де перша леді Франції дала ляпаса чоловікові.

Як стало відомо, під час офіційного візиту Макрона в Індонезію, Бріжит проявила любов до чоловіка.

відео дня

У Джакарті подружжя трималося за руки, обіймалося, а також Бріжит поцілувала Еммануеля на очах у Прабово Субіанто.

Зазначимо, після публічних обговорень ляпаса, Еммануель Макрон заявив, що це був лише жарт.

"Ми просто дуріли. Цей момент перетворили на ледь не глобальний скандал", - зазначав президент Франції.

Дивіться відео, як Макрона публічно вдарила дружина:

Еммануель Макрон і Бріджит Макрон / скрін

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А також Філіп Кіркоров поділився, що його батько - Бедрос Кіркоров - перед смертю просив виступати навіть після похорону. Також Бедрос попросив його жити яскраво і завжди залишатися собою.

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