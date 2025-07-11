Франція та Британія готує збільшення миротворчих сил для України: Макрон назвав цифру

Розширені війська стануть ядром планування сил заспокоєння для можливого припинення вогню в Україні.

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Спільні війська готуються до операцій у рамках коаліції рішучих для підтримки України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Коротко:

Франція та Британія розширюють спільні сили до 50 тисяч військових

CJEF переходить зі складу бригади до армійського корпусу

Франко-британські сили можуть стати ядром миротворчих операцій в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розширення Франко-британських об'єднаних сил під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Le Figaro.

"Ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу, а це означає, що вони можуть мати до 50 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою", — зазначив Макрон. відео дня

За його словами, основою цих військ, чисельність яких може зрости у п’ять разів, стане кістяк із Франції та Великої Британії, а також вони матимуть змогу об’єднати інших європейських партнерів.

Президент Франції додав, що партнерство CJEF "додасть надійності та міцності європейському стовпу НАТО на оперативному рівні, а також зміцнює стратегічну автономію Європи".

Як повідомляє Єлисейський палац, Франко-британські об'єднані сили можуть стати "ядром планування для сил заспокоєння, які можуть бути розгорнуті в Україні в рамках припинення вогню".

Розміщення миротворців в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Бельгія готова приєднатися до так званої "коаліції рішучих" разом із Великою Британією та Францією для мирної місії в Україні. Одразу після досягнення домовленості про припинення вогню країна відправить свої війська.

Крім того, Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США. Повітряне прикриття з боку Америки - ключова умова. Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер в інтерв’ю Bloomberg.

Заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна веде перемовини з Британією і Францією з питання розміщення військового контингенту, який має з'явитися на території країни у вигляді гарантійних сил стримування. Уже 10-12 країн висловили готовність долучитися до ініціативи, вони можуть взяти участь у такій місії.

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Про джерело: Le Figaro Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde. Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

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