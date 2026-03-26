"Це був маразм": зрадниця Марченко "вирішила вчити" Ігоря Кондратюка

Відомий продюсер розповів про конфлікт з Оксаною Марченко після початку російської агресії.

Оксана Марченко посварилася з Ігорем Кондратюком

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю Марічці Падалко розповів про конфлікт із зрадницею України Оксаною Марченко. Як зізнався продюсер, суперечка між ними сталася після анексії Криму в 2014 році.

Кондратюк згадав, що на той час тривав проект шоу "Х-Фактор", де Марченко працювала ведучою. За лаштунками шоу між знаменитостями виникла суперечка щодо політичної ситуації, яка призвела до остаточного розриву відносин між зірками.

"Посварився з Оксаною Марченко саме через те, що вона вирішила вчити мене, як реагувати на окупацію Криму. Навесні 2014 року. Спілкувалися крізь зуби, бо це був маразм", — поділився продюсер.

Ігор Кондратюк зауважив, що через контракти йому довелося продовжувати роботу з зрадницею.

"Пам'ятаю, я відпочивав з донькою і писав Бородянському (голові правління СТБ — прим. ред.): чому мовчить Оксана, я не хочу з нею йти в один кадр. А він мені сказав, як це можливо, бо ми вже записали кастинги. І вона ніби залишилася ще на два сезони. У мене і в неї був контракт", — висловився Кондратюк.

Продюсер не був єдиним представником шоу-бізнесу, хто не хотів перетинатися з Оксаною Марченко. Таке ж рішення прийняв і лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який брав участь у шоу в ролі члена журі.

"Коли ми були з Хливнюком, то він теж не хотів розмовляти з Оксаною. Йому навіть на вухо говорили: Андрій, це твоє внутрішнє бурління, а у нас шоу, щось скажи. І він крізь зуби говорив "добре, щось прокоментую" і коментував", — розповів Ігор Кондратюк.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк - український телеведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

