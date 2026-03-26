"Ще покаже нам": Педан розповів про причини раптового зникнення Фреймут

Ведуча зникла з екранів українського телебачення.

Український ведучий Олександр Педан висловився про справжні причини зникнення своєї колеги Ольги Фреймут з українського шоу-бізнесу в інтерв'ю OBOZ.UA. Навіть після гучного конфлікту Притули та Фреймут, Педан зберіг спілкування з обома.

Ведучий розповів, що Фреймут не розривала зв'язки зі своїми українськими колегами. Вони спокійно можуть згадувати одне одного на шоу і навіть обмінюватися гострими репліками.

"У мене немає образ на Олю, ми не сварилися. Ми в хороших стосунках, хоча й бачимося нечасто — так само, як і з Притулою. Востаннє зустрічалися досить давно. Вітаємо одне одного з днем народження, але кожен живе своїм життям. Іноді можу її згадати в інтерв'ю, навіть трохи підколоти. Наприклад, нещодавно ми з Притулою згадували її книгу з етикету — Оля потім мені написала: "Дякую за рекламу, якщо хочеш, можу подарувати книгу і навіть почитати". У неї, слава Богу, з гумором все гаразд, інакше не вижила б три роки в "Підйомі" з нами", — поділився Олександр.

На думку Педана, зараз Ольга зосередилася на своїх проектах за кордоном: випуску книг про етикет і живих виступах.

"Оля зараз реалізується в інших сферах: видає книги, веде заходи. Чому її немає на телебаченні? Це складна історія. Зазвичай будь-якого артиста створює команда. Можливо, щось пішло не так у виборі напрямку або формату", — вважає знаменитість.

Незважаючи на обставини, Педан впевнений — в українському шоу-бізнесі Фреймут ще з'явиться. Навіть якщо колишньої популярності ведуча не досягне, її повернення стане гучною подією.

"Але я знаю, що вона ще повернеться — або на телебачення, або на YouTube. Не факт, що на Олімп, але точно ще покаже нам, бо вона крута журналістка і ведуча. Просто має з'явитися правильна ідея, правильна команда і правильний час", — висловився Олександр Педан.

Раніше Главред повідомляв, що Павло Зібров публічно підтримав Віктора Павліка після скандалу з організаторами у Палаці "Україна". Співак, який був присутній у залі, зізнався, що виступ колеги зворушив його до сліз, і спростував чутки про проблеми Павліка з голосом.

Також побоюючись арешту або вилучення нерухомості в Росії, Пугачова і Галкін переоформили свої володіння в РФ на дітей. Фахівці відзначають, що зіркова пара пішла на цей крок через пряму загрозу втрати майна, що виникла після їхньої публічної підтримки України.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ольга Фреймут Ольга Фреймут (справжнє ім'я при народженні — Ольга Михайлівна Коник, зараз — Локотко) — українська телеведуча, журналістка, письменниця та модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

