Волочкова розкрила деталі дружби з Пугачовою — Примадонна проігнорувала

Анастасія Волочкова продовжує переконувати себе та оточуючих, що Аллі Пугачовій є до неї діло.

Анастасія Волочкова зараз — балерина мріє про дружбу з Пугачовою

Російська балерина-путіністка Анастасія Волочкова продовжує підбирати крихти колишньої слави - хвалиться елітним відпочинком (за бартером) і дружбою з відомими людьми. Нещодавно "мішенню" танцівниці стала Алла Пугачова.

Волочкова в інтерв'ю заявила, що Примадонна — не просто її подруга, а близька людина, яка підтримувала її під час недавньої операції зі зміни суглоба. Мовляв, Алла Борисівна і дзвонила, і писала, а потім ще дала своє благословення вийти на сцену, не дочекавшись кінця реабілітації.

"Людська підтримка полягає в тому, щоб бути поруч у ту мить, коли це справді потрібно. Для мене Алла Борисівна є саме такою людиною. Після моєї операції з пересадки суглоба вона була поруч своїми дзвінками та повідомленнями. Це дуже важливо, коли людина залишається людиною. І коли я Аллі Борисівні повідомила, що вже вийшла на сцену, хоча й місяця не минуло після моєї операції, вона мені сказала: "Настя, ти молодець! Ти не можеш без глядача". І в цьому ми з нею схожі", — заявила Анастасія.

Варто зазначити, що в публічному просторі за весь час повномасштабної війни Алла Пугачова жодним словом не згадала "подружку".

Раніше Главред розповідав, що путініста SHAMAN скасовують у РФ через скандальний ролик. Головний співак-пропагандист країни-окупанта зганьбився провокативним відео.

Також співачка-путіністка Любов Успенська молиться за свою дочку через її втечу з дому. Тетяна Плаксіна після сварки втекла від артистки і пустилася у всі тяжкі.

Про персону: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

