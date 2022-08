Ще один холуй Кремля: засновник Pink Floyd звинуватив Байдена в розпалюванні війни України і РФ

Засновник Pink Floyd звинуватив Байдена в розпалюванні війни України і РФ / https://ua.depositphotos.com/

Засновник британської рок-групи Pink Floyd Роджер Вотерс заявив, що президент США Джо Байден винен у розпалюванні військового конфлікту на Україні. Музикант також вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен сісти за стіл переговорів, щоб зупинити військові дії. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

"Президент Байден? По-перше, він підливає масло у вогонь (конфлікту — Главред) на Україні, це серйозний злочин. Чому США не закличуть президента (України — Главред) Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів, щоб покласти край цій жахливій, жахливій війні?"- сказав Уотерс.

Справа в тому, що на одному зі своїх концертів в рамках туру "This Is Not a Drill" ("Це не навчання") в США Вотерс в якості супроводу до однієї з пісень був показаний фотобаннер із зображенням президента Джо Байдена і підписом "військовий злочинець".

Нагадаємо, раніше легендарна пісня "Ой, у лузі червона калина"стала одним із символів опору України російській агресії після того, як Андрій Хливнюк її заспівав під час патрулювання Софіївської площі в Києві у складі тероборони.

Незабаром легендарна рок-група Pink Floyd і її лідер Девід Гілмор використовували запис голосу Хливнюка з цією піснею і записав трек "Hey Hey Rise Up", який швидко зібрав мільйони переглядів на платформі YouTube.

"Ми, як і багато хто з них, відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті одним з найбільших держав світу", — розповів журналістам гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор.

