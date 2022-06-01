"Ой, у лузі червона калина" сміливий чоловік зіграв на баяні під Кремлем / колаж ua.depositphotos.com

У соцмережах 1 червня дуже популярним стало відео, на якому невідомий чоловік прямо біля стін Кремля в Москві (столиці країни-агресора, Росії) виконує під акомпанемент баяна пісню "Ой, у лузі червона калина". Ролик на своїй сторінці в Твіттер 1 червня опублікувало "Громадське радіо".

Гімн Українських січових стрільців пролунав в Олександрівському саду - за кілька кроків від Кремля. У ролику видно, що навколо музиканта зібралися роззяви, які з цікавістю його слухають. Деякі з них почали знімати його виконання пісні на камери своїх смартфонів.

Довідка. Легендарна пісня "Ой, у лузі червона калина" стала одним із символів опору України російській агресії після того, як її заспівав під час патрулювання Софіївської площі в Києві у складі тероборони Андрій Хливнюк (фронтмен рок-групи"Бумбокс")

Його виконання миттєво призвело до появи безлічі реміксів і надихнуло легендарного гітариста Девіда Гілмора на випуск першої за кілька десятків років нової пісні його колективу Pink Floyd.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Ой, у лузі червона калина " стала вірусною по всьому світу.

В Інтернеті з'явилося відео, на якому легендарну пісню заспівали музиканти з Малайзії, США, Індії, Південної Африки, Італії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, Канади, Бразилії, Польщі, Південної Кореї, Фінляндії та Німеччини.

Одна з головних цілей відео, кажуть організатори, Підтримка онлайн-хабу Ukraine Helpers.

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