Чому Володимир Зеленський відмовився від синього костюма - несподівана відповідь

Володимир Зеленський пояснив своє рішення.

https://glavred.net/stars/pochemu-vladimir-zelenskiy-otkazalsya-ot-sinego-kostyuma-neozhidannyy-otvet-10700414.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський - стиль одягу / колаж: Главред, фото: t.me, Володимир Зеленський

Коротко:

Володимир Зеленський відмовився від синього костюма

Чому він це зробив

Президент України Володимир Зеленський відмовився вдягати костюм до Дня Незалежності, який для нього пошив дизайнер Віктор Анісімов.

відео дня

В інтерв'ю виданню Vogue Анісімов уточнив, що пропонував президенту замість вишиванки вдягнути костюм темно-синього кольору. А ось Зеленський вирішив, що в ньому він виглядає занадто модним.

Володимир Зеленський у День Незалежності України / фото: t.me, Володимир Зеленський

Після цього Анісімов попросив президента підписати костюм і тепер він зберігається у дизайнера, як музейний експонат.

Володимир Зеленський / фото: t.me, Володимир Зеленський

Стиль Володимира Зеленського під час повномасштабної війни

Після 22 лютого 2022 року Володимир Зеленський відмовився від ділових костюмів і віддав перевагу одягу в стилі мілітарі. А 2025 року він почав поєднувати стиль мілітарі з елементами ділового.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, Олександра Кучеренко, яка раніше була одружена з ведучим Дмитром Комаровим, побувала в Одесі. На своїй сторінці в соцмережах Кучеренко показала кілька знімків з улюбленого міста.

А також Настя Каменських, яка перебралася жити в США після мовного скандалу, потрапила під немилість підписників. У коментарях українці порівняли артистку зі зрадницею Ані Лорак.

Вас може зацікавити:

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред