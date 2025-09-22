Чому Володимир Зеленський відмовився від синього костюма - несподівана відповідь

Коротко:
- Володимир Зеленський відмовився від синього костюма
- Чому він це зробив
Президент України Володимир Зеленський відмовився вдягати костюм до Дня Незалежності, який для нього пошив дизайнер Віктор Анісімов.
В інтерв'ю виданню Vogue Анісімов уточнив, що пропонував президенту замість вишиванки вдягнути костюм темно-синього кольору. А ось Зеленський вирішив, що в ньому він виглядає занадто модним.
Після цього Анісімов попросив президента підписати костюм і тепер він зберігається у дизайнера, як музейний експонат.
Стиль Володимира Зеленського під час повномасштабної війни
Після 22 лютого 2022 року Володимир Зеленський відмовився від ділових костюмів і віддав перевагу одягу в стилі мілітарі. А 2025 року він почав поєднувати стиль мілітарі з елементами ділового.
Про персону: Володимир Зеленський
Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012).
Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.
