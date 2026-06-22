"Довоїлися, докралися": путіністи Циганови розкритикували армію РФ

Вадим Циганов заявив, що ситуація на півострові викликає серйозні питання щодо організації оборони та роботи систем РЕБ.

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Прихильники Путіна Циганови розкритикували армію РФ / колаж із фото УНІАН та скріншот із відео

Що сказали Циганови:

Крим заблокований в енергетичному плані

Росіянам слід готуватися до непростого періоду

Російська співачка Віка Циганова та її чоловік, продюсер і поет Вадим Циганов, які підтримали напад РФ на Україну, виступили з несподівано різкими заявами на адресу російських військових і влади після недавніх атак на тимчасово окупований Крим. Відповідне звернення було опубліковано в Telegram-каналі співачки.

У своєму коментарі Вадим Циганов заявив, що ситуація на півострові викликає серйозні питання щодо організації оборони та роботи систем радіоелектронної боротьби. За його словами, проблеми в цій сфері накопичувалися тривалий час і тепер стають дедалі помітнішими.

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"Ми попереджали, говорили, що точка неповернення вже пройдена. Крим заблокований в енергетичному плані. Ми розуміємо, що довоювалися, докралися. Усім, що пов’язано з РЕБ, у нас керував унітаз. Ну, я думаю, що займуться. Ми, звичайно, виправимося і переможемо з Божою допомогою", — зазначив він.

Також Циганов заявив, що росіянам слід готуватися до непростого періоду, оскільки реальні проблеми стають дедалі очевиднішими. При цьому він висловив думку, що офіційні звіти не завжди відображають реальний стан справ.

Крім того, продюсер знову повторив поширену серед російських пропагандистів тезу про те, що Росія нібито ще не використала весь свій військовий потенціал у війні проти України.

У соцмережі Threads висміяли скарги Циганових.

"Навіть парочка триєдиних демонів скиглить і подає сумну аналітику. Спойлер: все пропало, Крим у блокаді, ми ще не починали, – відреагували в мережі. – Це все, до побачення".

"Виправимося і побіжимо — добре було сказано. Не треба було виправляти", — звернули увагу на обмовку чоловіка артистки користувачі мережі.

Примітно, що раніше подружжя Циганових неодноразово публічно підтримувало повномасштабне вторгнення Росії в Україну та виступало із заявами на підтримку так званої "СВО".

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Про особу: Віка Циганова Віка Циганова (справжнє ім'я — Вікторія Циганова, у дівоцтві Жукова) — радянська та російська співачка, актриса й композиторка, яка здобула найбільшу популярність як виконавиця в жанрі російського шансону та естрадної пісні. Народилася 28 жовтня 1963 року в Хабаровську. Закінчила Далекосхідний інститут мистецтв за спеціальністю "Актриса театру та кіно". Працювала в кількох театрах. Почала кар’єру в 1988 році як солістка гурту "Море". Сольну кар’єру розпочала в 1990 році у співпраці з композитором Юрієм Прялкіним та своїм чоловіком, поетом і продюсером Вадимом Цигановим. Віка Циганова та її чоловік Вадим відомі своєю активною підтримкою путінського режиму та війни Росії проти України. Співачка неодноразово виступала на окупованих українських територіях (у Криму та на Донбасі), за що внесена до бази сайту "Миротворець" і перебуває під міжнародними санкціями.

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