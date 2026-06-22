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"Не дозволяла собі": Тополя зважилася на зізнання про шлюб із відомим співаком

Христина Трохимчук
22 червня 2026, 11:50
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Співачка відверто розповіла, чому почувалася нещасливою у шлюбі.
Олена Тополя — розлучення з Тарасом Тополею
Олена Тополя — розлучення з Тарасом Тополею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Чого забороняла собі Олена Тополя
  • Чому її шлюб з Тарасом Тополею вичерпав себе

Відома українська співачка Олена Тополя зважилася на відверті зізнання про шлюб із Тарасом Тополею, який закінчився розлученням у 2025 році. В інтерв’ю womo.ua артистка поділилася тим, чого їй не вистачало в сімейному житті.

За словами Тополі, у шлюбі з відомим співаком вона просто розчинилася у сімейному житті та турботі про дітей. Співачка підкреслила, що почала втрачати себе.

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Олена Тополя
Олена Тополя про шлюб із Тарасом Тополею / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Я зрозуміла, що дуже багато чого собі не дозволяла. Не дозволяла собі бути собою: у творчості, у спілкуванні, у самовираженні. Такі ситуації змушують тебе подивитися на життя з іншого боку і на людей, які є у твоєму житті. Це зовсім інше усвідомлення", — поділилася Олена.

Виконавиця натякнула, що в шлюбі на її рішення та погляди часто впливав чоловік. Артистка зізналася, що зараз їй довелося заново вчитися відстоювати свої межі.

Тарас Тополя
Тарас Тополя з родиною / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Ти маєш право створювати те, що хочеш бачити у своєму житті, і працювати над цим. Зростати духовно, розвиватися, ставати людиною з більш тонким сприйняттям, але при цьому вибудовувати свої межі. Це саме те, чого у мене не було раніше, а зараз змінилося в питанні особистих меж, власних правил і думок, які не повинні порушуватися під впливом іншої людини", — висловилася Тополя.

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що чоловік артистки-зрадительки Регіни Тодоренко несподівано заговорив про реальне ставлення російського бомонду до його дружини. Співак відверто зізнався, що їхній союз досі категорично не сприймається найближчим оточенням і колегами.

Також Сергій Притула опублікував ніжне сімейне фото з хрещення молодшого сина Марка. На опублікованому знімку волонтер позує разом із сином та своєю чарівною дружиною Катериною, яка рідко з’являється на публіці.

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Про особу: Олена Тополя

Олена Тополя — українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha вона почала виступати під ім’ям Олена Тополя.

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