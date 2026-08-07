Електроенергію розподілятимуть інакше: Кабмін ухвалив рішення, що зміниться

В Україні запровадять сезонний підхід до розподілу електроенергії, щоб підвищити стійкість енергосистеми.

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Уряд змінює підхід до розподілу електроенергії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dshmyhal, УНІАН

Коротко:

Уряд змінив правила розподілу електроенергії

Критичні об'єкти розділять на зимовий і літній періоди

Зміни мають підвищити стабільність енергосистеми

Кабінет міністрів України за ініціативи Міністерства енергетики ухвалив рішення, яке має зробити розподіл електроенергії більш ефективним та адаптованим до сезонних потреб енергосистеми. Однією з головних новацій стане окреме формування переліків критично важливих об'єктів для зимового та літнього періодів.

Про це повідомив у Telegram перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

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За його словами, новий механізм дасть змогу враховувати особливості роботи енергосистеми в різні пори року, коли рівень споживання електроенергії суттєво відрізняється. Такий підхід має зробити розподіл доступного ресурсу більш збалансованим і підвищити стійкість енергетичної системи в умовах пікових навантажень.

"Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності", – пояснив урядовець.

За словами Шмигаля, завдяки змінам уряд розраховує ефективніше планувати розподіл доступної електроенергії між споживачами, збільшити її обсяг для побутових користувачів, забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами та підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Міністр також зазначив, що нововведення дозволять гнучкіше реагувати на сезонні зміни електроспоживання. Це, за його словами, сприятиме більш стабільній роботі енергосистеми та дасть можливість ефективніше використовувати наявні енергетичні ресурси в різні періоди року.

Якими будуть відключення світла взимку

Главред писав, що попри те, що Україна підійшла до нового опалювального сезону підготовленішою, ніж торік, повністю уникнути відключень електроенергії цієї зими навряд чи вдасться. Таку думку висловив експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його оцінкою, загальний рівень готовності української енергосистеми становить близько 8 балів із 10. Водночас ситуація з теплогенерацією відрізняється залежно від міста, оскільки кожен населений пункт готувався до зими по-своєму.

Експерт також зазначив, що масштаб можливих відключень не повинен суттєво перевищувати торішній. Найскладніша ситуація, за його словами, очікується у Києві, який залишається найбільш вразливим серед великих українських міст.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Раніше Главред писав, що країна-агресорка Росія атакувала в ніч на 6 серпня Херсон. Внаслідок атаки у місті залишається складною ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури.

Крім того, екс-голова "Укренерго" Володимир Кудрицький не виключив, що з настанням спеки в Україні можуть відновити відключення електроенергії для побутових споживачів.

Нагадаємо, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ключовою причиною майбутніх обмежень є втрати генерації внаслідок російських ударів. Українська енергосистема наразі фактично позбавлена можливості самостійно збалансовувати роботу під час найбільшого навантаження.

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Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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