"На кого схожий": Гросу вперше показала обличчя чоловіка та синочка-копію

Артистка вперше показала шанувальникам фотографію свого коханого.

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Як виглядає чоловік Аліни Гросу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

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Як виглядав чоловік Аліни Гросу в дитинстві

На кого схожий син співачки

Відома українська співачка Аліна Гросу вирішила трохи привідкрити завісу таємниці й опублікувала в Instagram колаж із фотографій, серед яких був і знімок її загадкового чоловіка. Артистка вирішила з’ясувати, на кого схожий її син Марк-Габріель.

Розгледіти чоловіка Гросу у всій красі шанувальникам так і не вдалося — для порівняння виконавиця підібрала фотографії себе та коханого в дитинстві. Незважаючи на це, фанати були раді помилуватися обличчями красивої родини.

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Син і чоловік Аліни Гросу / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Ну що, на кого схоже наше сонечко? 100% тато, чи є щось мамине?" — запитала Аліна.

Шанувальники одразу почали розбирати риси артистки та її чоловіка на фотографіях. Багато коментаторів погодилися, що малюк буквально скопіював зовнішність батька. Але Аліну одразу попередили — дитина може швидко змінюватися з віком, тому маминих рис ще додасться.

Аліна Гросу — син Марк-Габріель / фото: threads.com, Аліна Гросу

"Поки що схожий на тата, але все може змінитися. Здоров'я вам"

"Увесь у тата"

"Він ще змінюватиметься, 100%. Але те, що він неймовірно гарний хлопчик, — це факт! І в маму, і в тата"

Хто чоловік Аліни Гросу

У березні минулого року Аліна Гросу вдруге вийшла заміж, проте досі приховує особу свого обранця. У мережі давно ходять чутки, що новим чоловіком співачки став російський актор Роман Полянський, з яким вона зустрічалася ще до початку повномасштабної війни. До цього артистка вже перебувала в нетривалому шлюбі з бізнесменом із РФ.

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

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Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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