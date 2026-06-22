"На кого схожий": Гросу вперше показала обличчя чоловіка та синочка-копію

Ви дізнаєтеся:
- Як виглядав чоловік Аліни Гросу в дитинстві
- На кого схожий син співачки
Відома українська співачка Аліна Гросу вирішила трохи привідкрити завісу таємниці й опублікувала в Instagram колаж із фотографій, серед яких був і знімок її загадкового чоловіка. Артистка вирішила з’ясувати, на кого схожий її син Марк-Габріель.
Розгледіти чоловіка Гросу у всій красі шанувальникам так і не вдалося — для порівняння виконавиця підібрала фотографії себе та коханого в дитинстві. Незважаючи на це, фанати були раді помилуватися обличчями красивої родини.
"Ну що, на кого схоже наше сонечко? 100% тато, чи є щось мамине?" — запитала Аліна.
Шанувальники одразу почали розбирати риси артистки та її чоловіка на фотографіях. Багато коментаторів погодилися, що малюк буквально скопіював зовнішність батька. Але Аліну одразу попередили — дитина може швидко змінюватися з віком, тому маминих рис ще додасться.
"Поки що схожий на тата, але все може змінитися. Здоров'я вам"
"Увесь у тата"
"Він ще змінюватиметься, 100%. Але те, що він неймовірно гарний хлопчик, — це факт! І в маму, і в тата"
Хто чоловік Аліни Гросу
У березні минулого року Аліна Гросу вдруге вийшла заміж, проте досі приховує особу свого обранця. У мережі давно ходять чутки, що новим чоловіком співачки став російський актор Роман Полянський, з яким вона зустрічалася ще до початку повномасштабної війни. До цього артистка вже перебувала в нетривалому шлюбі з бізнесменом із РФ.
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Про особу: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
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