Дошка ганьби: повний список продажних артистів-розпалювачів війни

У мережі з'явився найповніший список продажних артистів-рашистів / Колаж

Війна в Україні показала справжні обличчя багатьох російських знаменитостей - хтось ховає голову в пісок, розмірковуючи про "артистів поза політикою" і "голубів миру", хтось - не втрачає можливості отримати ще трохи дерев'яних, що стрімко втрачают цінність, а хтось і зовсім привселюдно повторює завчені формулювання отупляючої кремлівської пропаганди.

Всі вони потрапили в список путінських посіпак і розпалювачів війни в Україні, складений російськими опозиціонерами і прихильниками Олексія Навального. Творці списку висловлюють надію, що зоряний час пропутінських бовдурів скоро закінчиться.

Список продажних російських знаменитостей і зірок-розпалювачів війни умовно поділений на три категорії:

Артисти, які публічно висловили підтримку дій російської армії проти України: Ірина Апексімова( актриса), Надія Бабкіна (співачка), Марат Башаров (актор), Микола Басков (співак), Єгор Бероєв (актор), Сергій Безруков (актор), Володимир Бортко (режисер), Юлія Чичеріна (співачка), Кирило Ємельянов (актор), Тіна Канделакі (ведуча), Борис Корчевников (актор), Дмитро Харатьян (актор), Сергій Лук'яненко (письменник), Володимир Машков (актор), Андрій Мерзлікін (актор), Стас Михайлов (співак), Тетяна Навка (фігуристка), Іван Охлобистін (актор), Олександр Олешко (актор), Євген Плющенко (фігурист), Яна Поплавська (актриса), Михайло Пореченков (актор), Володимир Пресняков (співак), Йосип Пригожин (продюсер), Яна Рудковська (ведуча), Олександр Сєров (співак), Ігор Скляр (актор), Стас Старовойтов (комік), Вікторія Циганова (співачка), Леонід Якубович (ведучий).

Знаменитості, які брали участь у концертах на підтримку війни проти України: Олександр Буйнов (співак), Вікторія Дайнеко (співачка), Лариса Доліна (співачка), Поліна Гагаріна (співачка), Олег Газманов (співак), Григорій Лепс (співак), Лев Лещенко (співак), Денис Майданов (співак), Олександр Маршалл (співак), Микола Расторгуєв (співак), Вадим Самойлов (співак), Анна Семенович (співачка), Сергій Жуков (співак).

Музиканти, які брали участь у марафоні "за росію!": Сергій Галанін (співак), Крістовський Володимир (музикант), Крістовський Сергій (музикант), Сергій Лазарєв (співак), Аніта Цой (співачка).

Всього в список увійшли понад 140 знаменитостей.

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Раніше російська акторка Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, висловилась про ганебну війну, яку розв'язав Путін в Україні.

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