Донька Володимира Машкова публічно засудила пропутінські погляди свого батька

Марія Машкова публічно засудила пропутінські погляди свого батька, Володимира Машкова / instagram.com/masha_mashkova_official

Російська актриса Марія Машкова виступила проти війни в Україні. У своєму інтерв'ю для CNN вона засудила свого батька, також актора, Володимира Машкова, який публічно підтримав путінську агресію проти України.

Артист виступив з пропагандистською промовою на концерті в Лужниках на честь 8-річчя російської окупації Криму.

Марія Машкова, яка в даний момент проживає в США, заявила в інтерв'ю, що переконання її батька розбивають їй серце.

Після концерту донька розмовляла з батьком по телефону, який зажадав від неї, щоб вона повернулася в Росію, вибачилася за еміграцію, і прийняла його пропутінські погляди.

Марія Машкова відповіла відмовою. "Те, що відбувається зараз, це просто неймовірно. І факт, що так багато росіян, включаючи мого батька, вірять, що це насильство хоч якось виправдано, розбиває мені серце. Але, звичайно, це не можна порівняти з тим, що зараз відчувають українські люди, вмираючи",- розповіла Машкова CNN.

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Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна. Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки.

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