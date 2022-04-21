"Ми вб'ємо всіх!": скандальний Охлобистін зібрався воювати за Путіна в Україні

Охлобистін зібрався воювати за Путіна в Україні / соцмережі

Актор-путініст Іван Охлобистін цинічно поміркував про війну в Україні і має намір в ній взяти участь.

Як розповів російський письменник Олександр Ніконов, актор подзвонив йому особисто, заявивши, що зібрався на фронт.

"Зазвичай Ванька мені не дзвонить, це не в його репертуарі. І той факт, що він все-таки подзвонив, сказав мені багато про що. Я зрозумів причину вже незабаром після початку розмови: набухався і подзвонив попрощатися", - зазначив письменник.

Під час бесіди Ніконов заявив Охлобистіну, що Росія вже програла цю війну, але той в це не повірив.

"Цього не може бути! Цього просто не може бути за всіма законами природи - фізичним, хімічним ... Росія завжди буде вигравати. Ми виграємо!.. Навіть якщо трапиться неможливе і ми програємо, це означає, що разом з нами програє весь світ. Нічого не буде! Буде великий нуль. І ми всі готові до цього Апокаліпсису! Весь народ згоден. І ти не уявляєш, до якої міри! В єдиному пориві! Всі, з ким я говорив, всі за перемогу! Поети, художники... Ми вб'ємо всіх! Нам не потрібен такий світ, в якому немає нашої перемоги, Путін не дарма про це сказав", - процитував Ніконов Охлобистіна.

Раніше ми писали, що мама співачки Наташі Корольової Людмила Поривай підтримала Україну і відреклася від зятя-путініста Тарзана.

читайте також"Всі гидоти карані": Вахтанг Кікабідзе розповів, як Путін поплатиться за війну в УкраїніНа своїй сторінці в Instagram вона опублікувала патріотичний пост в українському стилі і відразу відписалася від стриптизера, який регулярно транслює маячню Кремля в соцмережах.

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