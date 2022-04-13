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"Я б намилив фейса Баскову": Кондратюк висловився щодо російських артистів

13 квітня 2022, 05:02

Він вважає, що всі росіяни зараз українцям такі ж вороги як були ворогами радянських людей всі німці, без розбору.

Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк висловився про російських артистів / Главред

Український продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю для Олексія Гончаренка розповів про своє ставлення до російських артистів, у тому числі й до тих, які зараз підтримують Україну.

На питання про те, чи знайомий Ігор Кондратюк з Миколою Басковим особисто, український продюсер відповів ствердно і зізнався, що при зустрічі зараз він зміг би намилити йому фейс.

"Знаєш, навіть можна було б йому зараз намилити фейс. При тому, що я абсолютно мирна людина, нікому по обличчю в житті не давав. Я зловив себе на думці і скажу одну цікаву річ – я взагалі не цікавлюся, хто там і що робить. Мене навіть проукраїнські росіяни не сильно взагалі цікавлять. Якщо є проукраїнські росіяни, значить у них є розуміння, що війна – це зло. Ну так нехай розбираються зі своєю Росією. Мені взагалі не потрібно, щоб вони мене підтримували", - пояснив Кондратюк.

Він зазначив, що віддає належне Лії Ахеджаковій, Шендоровичу і назвав російську актрису сміливою жінкою, яка все зрозуміла ще в 2014 році.

"Вона розуміє, що це маячня, ще з 2014 року. І всім ризикувала, і роботою, і потрясіння у неї були деякі. До неї докопувалася місцева влада, Московська. Але все одно, трохи байдуже. Це їхні проблеми", - додав український продюсер.

Він вважає, що всі росіяни зараз українцям такі самі вороги як були ворогами радянських людей всі німці, без розбору. І це при тому, що наші предки не мали тоді Інтернету і часом не знали, хто там був реально проти війни, а то за.

"Є люди, які виїхали і допомагають. Ось, якби виїхали приїхали сюди і створили російський батальйон, який би звільнив наш Маріуполь, вони б викликали у мене повагу. Але наразі мені глибоко на них байдуже", - підкреслив Кондратюк.

Він розповів, що вже зареєстрований проєкт закону про заборону в Україні будь-якої російської музики. Кондратюка запитав один з представників шоу-бізнесу, якщо цей закон буде схвалений, то як же Макаревич?

На що продюсер відповів, що Макаревич якраз зрозуміє таке рішення.

"Він зрозуміє. Він даватиме інтерв'ю і казатиме, що завжди до України ставився добре. Але він зрозуміє, чому ми це зробили. І він тут ні до чого, і я тут ні до чого. Його країна пішла війною проти України, на злочини проти українців, на вбивства. Тому, мені пофіг, чим вони там займаються. Якщо там є свідомі люди, вони повинні боротися всередині своєї країни проти путінського режиму, за припинення війни", - резюмував Кондратюк.

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Ігор Кондратюк військова агресія РФ новини шоу бізнесу
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