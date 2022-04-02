Дружина Пєскова: у чому секрет елітної шахрайки і розлучниці родом з України

Персонаж путінської свити прессекретар Дмитро Пєсков не виходить з поля зору ЗМІ, як і його скандальна дружина Тетяна Навка.

Колишня зірка фігурного катання дуже любить бути в центрі уваги, веде розкішне життя, володіє дорогими автомобілями, величезними будинками, декількома квартирами і носить люксовий одяг.

Але найцікавіше, що незважаючи на російський паспорт, народилася вона в Україні в місті Дніпрі, яке зараз бомблять російські окупанти.

До Москви Навка переїхала в 13 років заради тренувань в спортклубі "Москвич". Пізніше потрапила в США, де тренувалася в Нью-Джерсі. На "ненависному" Росією Заході спортсменка прожила 15 років, а після завершення спортивної кар'єри повернулася з США в Москву, щоб брати участь у розважальних телешоу з танцями на льоду, в яких брали участь відомі фігуристи і знаменитості шоу-бізнесу.

читайте такожРозслідувачі оприлюднили головну таємницю Кремля і ПутінаПрославилася Тетяна Навка також скандалами і гучними романами, через які отримала статус "розлучниці".

Її першим чоловіком став тренер і чемпіон світу з танців на льоду Олександр Жулін. Кажуть, що саме через роман з Тетяною від Жуліна пішла його дружина Майя Усова. Шлюб вони уклали в Нью-Йорку, придбали там розкішне житло на Манхеттені, у пари народилася єдина спільна дочка Олександра.

Будучи ще одруженою з Жуліним, Тетяна закрутила роман в Москві з актором Маратом Башаровим, який в той момент теж був одружений. Пізніше вона нібито знову закрутила роман з колегою по одному з льодових шоу-співаком і представником Росії на "Євробаченні-2011" Олексієм Воробйовим. Через колеги по льоду Воробйов кинув свою тодішню кохану актрису Анну Чіповську.

У 2010 році Тетяна знову розбиває сім'ю, коли знайомиться з прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим. Політик теж кидає свою дружину з трьома дітьми і одружується на фігуристці. Так починається нова глава життя скандальної спортсменки і життя на широку ногу. У цих стосунках у них народилася дочка Надія в 2014 році.

"Навку і її нового чоловіка не раз звинувачували в корупції. Вперше про стан пари заговорили після того, як в пресі з'явилися фото з їхнього весілля в 2015 році. Наречена була в білосніжній сукні від Валентина Юдашкіна, а захід проводився в найдорожчому готелі в Сочі-Rodina Grand Hotel & SPA, в оформленні заходу використовувалося 5 тисяч живих квітів, також на розкішному весіллі виступали відомі артисти. За вечір Навка змінила кілька нарядів, а на зап'ясті у Пєскова красувалися дорогий годинник, які йому нібито подарувала нова дружина. Вартість цього аксесуара на той момент - 620 тисяч доларів", - пише ТСН.

Через два місяці дружину прессекретаря президента Росії звинуватили в порушенні податкових законів США, а також порушенні закону самої Російської Федерації.

У 2015 році Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування, згідно з яким ексфігуристка незаконно користувалася податковими пільгами, а також вказала неправдиві відомості при заповненні декларацій в США.

Тетяна щонайменше до 2013 року вказувала в декларації в якості чоловіка фігуриста Олександра Жуліна, з яким розлучилася ще в 2010 році, а причиною тому були податкові послаблення, передбачені в Америці для подружніх пар. За рік до весілля спортсменка відкрила три банківські рахунки в Швейцарії, а також створила офшорну компанію на Британських Віргінських островах.

читайте такожПутін хворий: світові ЗМІ обговорюють нові діагнози російського диктатораЗакони США зобов'язують у таких випадках повідомляти владі про свої закордонні рахунки, але Навка цього не зробила. Також вона порушила і російські закони, оскільки рахунок у швейцарському банку продовжував бути відкритий, а за законами РФ дружина держслужбовця не може мати рахунку в зарубіжних банках.

За півроку до оформлення шлюбу з Пєсковим Навка придбала елітний будинок в Підмосков'ї вартістю в 20 мільйонів доларів. При тому, що офіційний дохід її обранця Пєскова на період 2015 року був заявлений в 10 мільйонів рублів, а сама вона на рекламі і в телешоу заробляла далеко не такі захмарні суми.

Крім того, медовий місяць Пєсков провів з новоспеченою дружиною і дітьми на розкішній яхті Maltese Falcon ("Мальтійський сокіл"), вартість оренди якої в тиждень становила в 2015 році 385 тисяч євро.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі видання Проект розкрили головну таємницю Кремля, яка стосується стану здоров'я президента РФ Володимира Путіна.

Як писав Главред, світові експерти вважають, що агресивні і безладні дії російського президента Володимира Путіна щодо України можуть бути викликані серйозною хворобою. До таких висновків вони прийшли через "місяцеподібне обличчя" диктатора і любові до довгих столів для нарад.

Читайте також: