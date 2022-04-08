"Крові напилася": путіністку Поліну Гагаріну запросили на концерт у Бучу

Поліну Гагаріну називають вбивцею за підтримку війни в Україні / instagram.com/gagara1987

Російська співачка Поліна Гагаріна, як і багато інших медіаперсон, чітко висловила свою позицію щодо кривавого путінського режиму - вона була серед артистів, які 18 березня виступили на концерті в Лужниках, присвяченому річниці анексії Криму.

З тих пір путіністка Гагаріна постійно піддається громадській критиці - поки на війні, яку вона схвалює, гинуть мирні люди і руйнуються долі, співачка продовжує жити, і ні в чому собі не відмовляє.

У соціальній мережі Instagram артистка провела прямий ефір. Багато глядачів стали задавати Гагаріній неприємні питання і називати її вбивцею.

Розлючені українці запрошували знаменитість відвідати Бучу з концертами, щоб вона своїми очима побачила наслідки звірств, які вона підтримує своїми музичними виступами.

"Радісна. Крові напилася", "Як там живеться, з проданою душею?", "Розчарувалася в тобі", "А концерт в Бучі буде?", "Тварюка", "Вбивця", - це лише частина озлоблених коментарів, які, втім, Гагаріна намагалася посилено ігнорувати.

Поліну Гагаріну називають вбивцею за підтримку війни в Україні / instagram.com/gagara1987

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Раніше українська модель і телеведуча Катя Осадча звернулася з гнівним повідомленням до Поліни Гагаріної, яку за виступ у Лужниках назвала продовжувачкою політики Гітлера.

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