"Крові напилася": путіністку Поліну Гагаріну запросили на концерт у Бучу

Співачці не пробачать її сприяння злочинній політиці Кремля.
Російська співачка Поліна Гагаріна, як і багато інших медіаперсон, чітко висловила свою позицію щодо кривавого путінського режиму - вона була серед артистів, які 18 березня виступили на концерті в Лужниках, присвяченому річниці анексії Криму.
З тих пір путіністка Гагаріна постійно піддається громадській критиці - поки на війні, яку вона схвалює, гинуть мирні люди і руйнуються долі, співачка продовжує жити, і ні в чому собі не відмовляє.
У соціальній мережі Instagram артистка провела прямий ефір. Багато глядачів стали задавати Гагаріній неприємні питання і називати її вбивцею.
Розлючені українці запрошували знаменитість відвідати Бучу з концертами, щоб вона своїми очима побачила наслідки звірств, які вона підтримує своїми музичними виступами.
"Радісна. Крові напилася", "Як там живеться, з проданою душею?", "Розчарувалася в тобі", "А концерт в Бучі буде?", "Тварюка", "Вбивця", - це лише частина озлоблених коментарів, які, втім, Гагаріна намагалася посилено ігнорувати.
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Раніше українська модель і телеведуча Катя Осадча звернулася з гнівним повідомленням до Поліни Гагаріної, яку за виступ у Лужниках назвала продовжувачкою політики Гітлера.
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