Таїсія Повалій заспівала в Кремлі зі Стасом Михайловим / instagram.com/tpovaliyofficial

Співачка Таїсія Повалій з початку повномасштабної війни в Україні опинилася в таборі українських зірок-мовчунів, які продовжують годуватися в стані ворога.

Артистка ніяк не коментувала вторгнення рф в Україну, і не з'являлася в соціальних мережах. Пропажа знайшлася - вчора Повалій взяла участь у концерті Шансон року 2022, який відбувся в московському Кремлі.

Партнером співучої зрадниці по сцені виявився путініст Стас Михайлов.

Примітно, що про війну, яка охопила її батьківщину з подачі її кривавих годувальників Таїсія, як і раніше, мовчала. Вона зі щасливою посмішкою на обличчі приймала оплески від народу, чиї сини методично знищують мирних українців.

Крім Повалій і Михайлова в концерті також брав участь затятий пропагандист Микола Басков.

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Раніше Філіпа Кіркорова полили брудом фанати за те, що він замовчував війну в Україні, але зажадав від європейських лідерів справедливості для Віктора Медведчука.

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