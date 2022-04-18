Поки Україна у вогні: Таїсія Повалій виступила в Кремлі дуетом зі Стасом Михайловим

Народна артистка України не посоромилася виходити на ворожу сцену з посмішкою на обличчі.
Співачка Таїсія Повалій з початку повномасштабної війни в Україні опинилася в таборі українських зірок-мовчунів, які продовжують годуватися в стані ворога.
Артистка ніяк не коментувала вторгнення рф в Україну, і не з'являлася в соціальних мережах. Пропажа знайшлася - вчора Повалій взяла участь у концерті Шансон року 2022, який відбувся в московському Кремлі.
Партнером співучої зрадниці по сцені виявився путініст Стас Михайлов.
Примітно, що про війну, яка охопила її батьківщину з подачі її кривавих годувальників Таїсія, як і раніше, мовчала. Вона зі щасливою посмішкою на обличчі приймала оплески від народу, чиї сини методично знищують мирних українців.
Крім Повалій і Михайлова в концерті також брав участь затятий пропагандист Микола Басков.
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Раніше Філіпа Кіркорова полили брудом фанати за те, що він замовчував війну в Україні, але зажадав від європейських лідерів справедливості для Віктора Медведчука.
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