Ахеджакова: через Путіна навіки посварилися два, колись, дружні народи

Актриса знову висловилася про ганебну війну / instagram.com/akhedzhakova1938/

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, знову висловилася про війну.

На своїй сторінці в Instagram вона нагадала, що минуло рівно два місяці з того проклятого 24 лютого, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації" на території незалежної, суверенної, демократичної України.

"З тих пір і за весь цей час змінилося багато чого. Але в першу чергу змінилося те, що особисто для мене є хворим питанням – відносини між росіянами і українцями, між двома країнами. І ці відносини вже, швидше за все, ніколи не будуть колишніми. А якщо і будуть, то через десятки або навіть сотні років. Точно, як я вже говорила, не при моїй... можна навіть так сказати: точно не за нашого життя", - зазначила Ахеджакова.

Актриса зазначила, що через Путіна відносини українців і росіян навряд чи налагодяться попри спільне минуле.

читайте також"Закликаю вас зробити те ж саме!": Ахеджакова перевела величезні гроші для ЗСУ"Якщо тільки на мить вдуматися в ситуацію: через одну людину, яка вирішила таким кривавим методом догодити себе, дати людям страждання через якихось власних комплексів, страхів та іншого, навіки посварилися два, колись, дружніх народу, які пліч-о-пліч билися з фашистсько-нацистською нечестю. А сьогодні нащадки тих, хто гинув заради миру в усьому світі, влаштовують ще одну криваву бійню, вбиваючи жінок і дітей, людей похилого віку і просто мирних жителів, які нічого не зробили Росії", - написала Ахеджакова.

Найстрашніше, що росіяни закривають на це очі, продовжуючи влаштовувати "дискотеки" в своїх рожевих окулярах, вважає Ахеджакова.

"Думаючи, що їх "великий" лідер святий, списуючи звірства в Бучі на якихось уявних нацистів в Україні, не замислюючись про те, ким же є ті, хто прийшов на чужу землю від імені російської армії і російського народу вбивати", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше російська співачка Діана Арбеніна представила пісню про війну в Україні і масових смертях у ній російських окупантів.

Лірична композиція отримала назву" не мовчи", як заклик до росіян говорити про несправедливий напад РФ.

Читайте також: