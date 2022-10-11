Долина і Лоліта падають в ноги російській владі: з'ясувалася несподівана причина

Долина і Лоліта падають в ноги російській владі / скріншот

Російські співачки Лариса Доліна і Лоліта Мілявська, які підтримують війну в Україні, намагаються всіляко вислужиться перед режимом Путіна.

Шоумен Рустам Солнцев вважає, що така поведінка артисток обумовлено їх лицемірством.

"Перелякана на смерть Лариса Доліна, готова всякий раз, лакействувати, кланятися, раболіпствувати, служити вищому начальству, тепер отримує від підписників за все. Лають її гардероб: будь вона одягнена як бабка, їй дістанеться за це, одягнеться, як ніби заміж збирається, їй і за це прилетить", - заявив блогер.

За його словами, Лоліта і Долина вже божеволіють.

"Виснажені, понівечені, як портові повії, старі жінки намагаються догодити і владі, і глядачеві. Час кричати: "Караул!". Адже зараз з концертами буде повна біда. У країні настало лихоліття, коли на концерт не піде практично ніхто. Тим більше, на пересортицю з Ларисою долиною. Я таких бажаючих не знаю. Ці виснажені жінки стоять на дивному роздоріжжі. Звичайно, вони тепер вибирають поклони, служіння і моральне згвалтування себе в усі місця. Тому що розуміють, що заробляти можуть, тільки прислуговуючи. Їм потрібні тільки заходи, оплачені державою", - заключив шоумен.

Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

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