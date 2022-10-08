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"Убогі, як ви можете судити про мене?": Долина закотила істерику

8 жовтня 2022, 13:15

Співачка Лариса Доліна скипіла через критику з боку шанувальників.

Лариса Долина
Долина закотила істерику / скріншот

Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників.

67-річна заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

"До чого ж шкода тих, хто постійно пише на моїй сторінці гидоти і образи ... убогі, як ви можете судити про мене, не знаючи мене? Мені правда вас дуже шкода, ви живете в ненависті до всього і до всіх, душі ваші зачерствіли. Ви вважаєте себе всезнайками і даєте мені нікчемні і дурні поради, приправляючи спічі накопиченої жовчю... на себе погляньте і в себе ... може, з вами щось не так?", - заявила Доліна.

Нагадаємо, раніше російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує вбивства мирних українців і війну Росії в Україні, висловилася про життя в Європі.

Як відомо, в ЄС розглядають можливість припинення видачі віз росіянам, і на цьому тлі багато російських зірок раптом стали заявляти, що в Європі не та вже й добре, і їх не влаштовують ті чи інші речі.

Також ми писали, що співачка Лариса Доліна, яка підтримує війну Україні, обурила росіян відвертим вбранням.

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Автор: Сергій Кущ
Лариса Долина новини шоу бізнесу
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