Звів у могилу Білоножка і Гігу: відома співачка розкрила діагноз зірок

Христина Трохимчук
15 січня 2026, 11:19
Світлана Білоножко розповіла, яка недуга мучила легенду української сцени.
Віталій Білоножко і Степан Гіга - діагноз
Віталій Білоножко і Степан Гіга - діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Білоножко, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

  • Світлана Білоножко розповіла про смерть свого чоловіка
  • Що об'єднує Степана Гігу і Віталія Білоножка

Відома українська співачка Світлана Білоножко розповіла про страшний діагноз, який забрав життя легендарних артистів Віталія Білоножка і Степана Гіги. В інтерв'ю OBOZ.UA вона розкрила складнощі, які принесла в життя її чоловіка підступна хвороба.

За словами Білоножко, головна небезпека цукрового діабету полягає в тому, що його складно виявити на ранніх етапах. Через відсутність виражених симптомів людина може і не підозрювати про загрозу, поки організм не дасть збій.

відео дня
Віталій Білоножко та Світлана Білоножко
Віталій Білоножко і Світлана Білоножко / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

"У Віталія був цукровий діабет другого типу – це дуже підступне захворювання. Воно повільно, майже непомітно руйнує організм зсередини. Людина може довго нічого не відчувати, а тим часом відбуваються незворотні процеси. Це не було так, що ми кинулися лікуватися тільки в останні роки, ні. Роками стежили за його станом: періодично бували в лікарні, робили крапельниці, підтримували організм, він приймав ліки – все було під контролем, наскільки це можливо. Але, знаєте, кожен організм реагує по-різному. І, на жаль, ми бачимо, що досі люди, в тому числі і артисти, вмирають саме через ускладнення діабету другого типу. Це дуже серйозна хвороба, яку часто недооцінюють", – поділилася Світлана.

Співачка згадала і про Степана Гігу, який нещодавно помер через ускладнення цукрового діабету. Довгий час його стан тримали в секреті від широкої публіки, проте артисту довелося перенести кілька операцій. Перед смертю Гізі ампутували ногу. Вдова Віталія Білоножка зазначила, що частою причиною розвитку хвороби стає перевтома, а артисти нерідко жертвують своїм здоров'ям заради глядачів.

Степан Гіга помер
Степан Гіга помер / фото: instagram.com, Степан Гіга

"Людина буквально живе на знос. І якщо з боку здається, що робота на сцені – це легко і красиво, то це не так. Я знаю випадки, коли молоді люди, тільки спробувавши сцену, говорили: "Ні, так не хочу". Мене часто запитують: чому ваш онук не співає, хоча має гарний голос і виходив на сцену з дідом? Подивимося, як складеться, але свого часу він надивився, як дід падав абсолютно знесилений після роботи. Сцена – це важка робота", – зізналася Білоножко.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що ветеран і колишній головний герой романтичного реаліті "Холостяк" Олександр "Терен" Будько отримав державну нагороду. Він опублікував фотографію свого ордена в соцмережах і поділився емоціями після вручення.

Також співачку Світлану Лободу збираються внести до списку осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму в РФ. Причиною обурення "громадських діячів" став приватний виступ Лободи для росіянки. Влада занепокоїлася тим, що ці гроші могли піти на підтримку ЗСУ.

Про особу: Світлана Білоножко

Світлана Білоножко - українська співачка, диктор-ведуча програм УТ-1, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко учасниця і лауреат багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.
Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників ВВВ, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам'ять".
У 1999 році разом з чоловіком Віталієм Білоножко запатентували власний проект-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

