Сім'я Степана Гіги відповіла на нападки: "Важливо сказати прямо"

Христина Трохимчук
2 лютого 2026, 11:52
Родичі Степана Гіги хочуть присвоєння артисту звання "Герой України".
Степан Гіга сім'я
Степан Гіга сім'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

  • Сім'я Степана Гіги зробила заяву в соцмережах
  • Що вони відповіли на критику петиції про присвоєння звання "Герой України"

Сім'я відомого українського співака Степана Гіги звернулася до шанувальників артиста в соцмережах з проханням підписати петицію про присвоєння йому звання "Герой України". Бажання родичів співака зіткнулося з критикою, на яку сім'я Гіги вирішила відповісти безпосередньо.

Нападки на родичів артиста почалися з боку тих, хто вважав посмертне нагородження діяча культури недоречним у той час, коли на полі бою гинуть українські захисники. Звання "Герой України" під час війни стало стійко асоціюватися з військовим подвигом, тому деякі українці поставили під сумнів необхідність нагородження Степана Гіги. Родичі співака вирішили прямо пояснити свою позицію.

Степан Гіга - новини
Степан Гіга - новини / фото: instagram.com, Степан Гіга

"Важливо сказати прямо: звання "Герой України" - це не тільки про війну. Сьогодні ми звикли сприймати його виключно як військову нагороду, і це зрозуміло. Під час повномасштабної війни героїзм наших воїнів, безумовно, на першому місці. Але за законом і по суті це звання є вищою державною нагородою, яку присвоюють за видатні заслуги перед державою в різних сферах. Його отримують не тільки військові, а й художники, музиканти, композитори, діячі культури, вчені", - написали рідні на сторінці Степана Гіги в соцмережах.

Родина артиста нагадала, що звання "Герой України" отримали багато відомих артистів, зокрема Софія Ротару, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та інші. Родичі вважають, що внесок Степана Гіги в збереження і примноження української культури був не меншим.

Степан Гіга - Герой України
Степан Гіга - Герой України / фото: instagram.com, Степан Гіга

"Ці імена - символи української культури. Люди, які формували нашу ідентичність не один рік, а десятиліттями. Степан Гіга з тієї ж когорти. Він роками і принципово співав українською, об'єднував покоління своєю музикою, підтримував українську пісню не трендом, а всім життям, залишив культурну спадщину, яку знає і співає вся країна. Бо держава тримається не тільки на зброї. Вона тримається також на культурі, пам'яті та мові", — висловилися родичі співака.

Раніше родина анонсувала концерт пам'яті Степана Гіги, який відбудеться 28 березня.

Про особу: Степан Гіга

Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікіпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга в 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, в листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

