Що принц Вільям говорив на вушко Кейт Міддлтон у день їхнього весілля - деталі

Експерт розкрив таємницю бесіди принца і принцеси Уельських.

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Весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон - про що говорили молодята / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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З дня весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон минуло трохи менше 14 років

Нещодавно експерт розкрив, про що закохані розмовляли у весільній кареті

29 квітня принц і принцеса Уельські відзначатимуть агатове весілля - 14 років від дня офіційного одруження. Пара, яка познайомилася на початку двохтисячних під час навчання в Сент-Ендрюському університеті, за цей час пережила безліч подій - народження трьох дітей, хвороба Кетрін, чутки і пересуди.

Однак і сьогодні, через 14 років після весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон, церемонію розбирають на найдрібніші деталі. Приміром, нещодавно видання Hello Magazine надало шанувальникам британської королівської сім'ї унікальну можливість - дізнатися, про що ж Вільям говорив своїй нареченій у їхній особливий день.

відео дня

Аналізуючи відеозаписи з 29 квітня 2011 року, професійна чтиця по губах Тіна Ланнін розповіла, що під час поїздки у весільній кареті наречений підказував Кейт Міддлтон тонкощі королівського протоколу, і дивувався кількості людей, які зібралися подивитися на святкову процесію.

"Я не думаю, що тобі ще варто кланятися. Я думаю, тобі варто просто схилити голову, гаразд? Сподіваюся, я це (поїздку - прим. редактора) запам'ятаю... Це шалено, це шалено! Боже, це... тут дуже голосно... ці люди аплодують", - каже коханій схвильований принц Вільям. Кейт Міддлтон зі свого боку не без задоволення зазначила, що її партнер виглядає щасливим.

Весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон - про що говорили молодята / ua.depositphotos.com

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