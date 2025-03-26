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Що принц Вільям говорив на вушко Кейт Міддлтон у день їхнього весілля - деталі

Анна Підгорна
26 березня 2025, 01:30
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Експерт розкрив таємницю бесіди принца і принцеси Уельських.
Принц Вільям, Кейт Міддлтон
Весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон - про що говорили молодята / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

  • З дня весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон минуло трохи менше 14 років
  • Нещодавно експерт розкрив, про що закохані розмовляли у весільній кареті

29 квітня принц і принцеса Уельські відзначатимуть агатове весілля - 14 років від дня офіційного одруження. Пара, яка познайомилася на початку двохтисячних під час навчання в Сент-Ендрюському університеті, за цей час пережила безліч подій - народження трьох дітей, хвороба Кетрін, чутки і пересуди.

Однак і сьогодні, через 14 років після весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон, церемонію розбирають на найдрібніші деталі. Приміром, нещодавно видання Hello Magazine надало шанувальникам британської королівської сім'ї унікальну можливість - дізнатися, про що ж Вільям говорив своїй нареченій у їхній особливий день.

відео дня

Аналізуючи відеозаписи з 29 квітня 2011 року, професійна чтиця по губах Тіна Ланнін розповіла, що під час поїздки у весільній кареті наречений підказував Кейт Міддлтон тонкощі королівського протоколу, і дивувався кількості людей, які зібралися подивитися на святкову процесію.

"Я не думаю, що тобі ще варто кланятися. Я думаю, тобі варто просто схилити голову, гаразд? Сподіваюся, я це (поїздку - прим. редактора) запам'ятаю... Це шалено, це шалено! Боже, це... тут дуже голосно... ці люди аплодують", - каже коханій схвильований принц Вільям. Кейт Міддлтон зі свого боку не без задоволення зазначила, що її партнер виглядає щасливим.

весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон
Весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон - про що говорили молодята / ua.depositphotos.com

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Британська королівська сім'я - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто такий принц Вільям?

Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

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