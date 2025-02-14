Як підлітки: закохані принц Вільям і принцеса Кетрін показали рідкісне фото

Принц і принцеса Уельські виглядають дуже щасливими разом.

https://glavred.net/stars/kak-podrostki-vlyublennye-princ-uilyam-i-princessa-ketrin-pokazali-redkoe-foto-10639547.html Посилання скопійоване

Принц Вільям і Кейт Міддлтон фото - пара привітала всіх із Днем закоханих / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Стисло:

Принц Вільям і Кейт Міддлтон привітали підписників із Днем усіх закоханих

Подружжя показало романтичне фото

Принц Вільям Уельський не раз зізнавався, що не сильний у подарунках - нерідко він розчаровував свою обраницю, принцесу Кетрін Уельську, в цьому плані. Її хвороба, з якою вся британська королівська сім'я боролася протягом минулого року, показала Віллу і Кейт, що щастя зовсім не в сюрпризах і подарунках, а в можливості бути поруч і підтримувати тих, хто нам дорогий.

Цей же символічний посил несе нове фото, яке з'явилося на офіційній сторінці принца і принцеси Уельських в Instagram. Вони опублікували його в День усіх закоханих.

відео дня

У кадрі подружжя сидить пліч-о-пліч на пледі у лісі. Вільям цілує Кетрін у щоку, а вона заливисто сміється. Пальці їхніх рук міцно переплетені.

Вельські підписали фото лише емодзі червоного сердечка. Втім, більше говорити нічого й не потрібно було - на знімку принц і принцеса виглядають шалено щасливими.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон фото - пара привітала всіх із Днем закоханих / instagram.com/princeandprincessofwales

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Британська королівська родина - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

Читайте також:

Хто такий принц Вільям? Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред