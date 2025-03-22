Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Інсайдер розсекретив інформацію про Кейт Міддлтон і четверту дитину

Олена Кюпелі
22 березня 2025, 09:42
47
Королівський експерт розкрив, що відбувається за стінами палацу.
принц Вільям, Кейт Міддлтон
Принц Вільям, виявляється, четверта дитина Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

  • Що витворяє Вільям
  • Як із цим справляється Кейт Міддлтон

За словами королівського експерта, Кейт Міддлтон відмінно справляється з "істериками" свого чоловіка принца Вільяма, поводячись з ним як з "четвертою" дитиною.

"Іноді Вільям трохи дратується і впадає в істерику, якщо щось не робиться так, як він хоче (як спадкоємець британського престолу)", - заявив Том Квінн, якого цитує Page Six.

відео дня

Автор "Так, мем: Таємне життя королівських слуг" заявив, що 43-річна Міддлтон "дуже добре справляється" з 42-річним Вільямом так само, як вона виховує їхніх трьох дітей: 11-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлотту і 6-річного принца Луї.

Кейт поводиться з чоловіком, як із четвертою дитиною
Кейт поводиться з чоловіком, як із четвертою дитиною / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"І тому серед персоналу ходить жарт, що Кейт ставиться до Вільяма як до четвертої дитини, тому що він іноді поводиться як одна з них", - стверджує Квінн.

Співробітник королівської адміністрації сказав письменнику, що вони "не знають", де був би Вільям без своєї дружини.

Кейт поводиться з чоловіком, як із четвертою дитиною
Кейт поводиться з чоловіком, як із четвертою дитиною / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"Протягом усього її життя вона не отримувала всього, тому вона заспокоює його, коли він трохи вередує", - пояснила співробітниця. "Вона каже, що іноді з ним доводиться поводитися як з її четвертою дитиною!"

Колишній помічник сказав Квіну, що і Вільям, і його батько, король Карл III, "дуже швидко дратуються", оскільки вони звикли, щоб за них усе робили, і тому "дуже прискіпливі".

"Люди, за яких все роблять з дитинства, як правило, досить розпещені і схильні до нападів роздратування, тому що вони й гадки не мають, скільки роботи потрібно для прання і прасування, полірування та шиття, коли вони ніколи нічого цього не робили самі", - сказало друге джерело в "Так, мем".

Кейт поводиться з чоловіком, як із четвертою дитиною
Кейт поводиться з чоловіком, як із четвертою дитиною / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

Інший співробітник підтвердив, що британський монарх, 76 років, і його старший син "схильні до істерик", якщо "щось робиться не так, як їм подобається".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, раніше вражаюча поява принцеси Уельської цього тижня змусила королівського експерта Річарда Едена згадати перший момент зустрічі з Кейт.

Раніше також стало відомо про те, що принц Вільям вирушив за кордон без Кейт Міддлтон у свою першу міжнародну поїздку цього року. Принц Уельський оголосив у середу, що він виконає свої обов'язки головнокомандувача Мерсійського полку, вирушивши до Естонії.

Вас також може зацікавити:

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

принц Уильям новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Так, вони домовилися про це": в США сказали, коли відбудуться вибори в Україні

"Так, вони домовилися про це": в США сказали, коли відбудуться вибори в Україні

10:00Україна
Зросла кількість жертв і поранених: деталі масованого удару дронів РФ

Зросла кількість жертв і поранених: деталі масованого удару дронів РФ

09:50Україна
Влучання в житлові будинки і промисловий об'єкт: дрони сильно атакували Росію

Влучання в житлові будинки і промисловий об'єкт: дрони сильно атакували Росію

09:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Не протягну і 10 днів": Віктор Розовий зробив гучну заяву

"Не протягну і 10 днів": Віктор Розовий зробив гучну заяву

Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

Дочка Кіркорова незвичайно поводилася на похоронах діда-путініста: дивне відео

Дочка Кіркорова незвичайно поводилася на похоронах діда-путініста: дивне відео

Карта Deep State онлайн за 21 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Що не можна робити в Поминальну суботу: суворі прикмети та заборони 22 березня

Що не можна робити в Поминальну суботу: суворі прикмети та заборони 22 березня

Останні новини

10:40

Зустріч Трампа з Путіним: Віткофф назвав імовірні терміни переговорів

10:38

"Путін тягне час": експерт озвучив підступний план російського диктатора

10:32

РФ одним ударом забрала життя цілої родини: деталі цинічної атаки на ЗапоріжжяФото

10:00

"Так, вони домовилися про це": в США сказали, коли відбудуться вибори в Україні

09:50

Зросла кількість жертв і поранених: деталі масованого удару дронів РФВідео

Після війни в Україні принцип "Рятуйся, хто як може" буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - КостенкоПісля війни в Україні принцип «Рятуйся, хто як може» буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - Костенко
09:42

Інсайдер розсекретив інформацію про Кейт Міддлтон і четверту дитину

09:27

Влучання в житлові будинки і промисловий об'єкт: дрони сильно атакували Росію

09:15

Трамп заявив, що може дати Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною

09:07

Що робити з полуницею навесні: топ-3 найважливіших секрети багатого врожаюВідео

Реклама
08:53

РФ атакує Україну ударними БПЛА з новою тактикою: експерт про головну небезпеку

08:10

Нові умови перемир'я від РФПогляд

07:57

"Ми вже недалеко від цього": Віткофф сказав, як США закінчуватимуть війну в Україні

07:50

Росіяни просунулися на сході: у DeepState повідомили подробиці

07:10

Поширена помилка водіїв: чому не варто різко гальмувати перед ямою

06:10

Окупанти використали нову тактику ударівПогляд

05:46

Гороскоп на завтра 23 березня: Козерогам - маса задоволення, Рибам - щастя

05:07

Що робити, якщо пральна машина не віджимає: прості кроки до вирішення проблеми

04:35

Як правильно – ранішній чи ранковий: відповідь здивуєВідео

04:02

Цибуля виросте в рази швидше: експерти закликали додати в лунку секретний продукт

03:20

Що робити, якщо не цвіте спатифілум: 5 грубих помилок при вирощуванні "жіночого щастя"

Реклама
02:50

"Україна програє": віцемаршал Британії дав тривожний прогноз щодо перемир'я

02:00

Звичайна монетка у поміч: експерти пояснили, як очистити лійку душу за 15 секунд

01:48

В одну секунду загинули батько та 14-річна донечка: страшні подробиці атаки на ЗапоріжжяФотоВідео

01:28

4 знаки зодіаку, які зароблять найбільше у 2025 році

00:35

"Погана новина для України": ЗМІ дізналися про втрати ЗСУ під Курськом

21 березня, п'ятниця
23:06

Запаси на нулі: у росіян закінчується найпопулярніший тип зброї

22:52

Атака Шахедів на Київ: у столиці горить житловий будинокФото

22:44

2 продукти змусять ваші кросівки виглядати як новіВідео

22:38

Штрафу не буде: три випадки, коли можна проїхати на червоне світло світлофора

22:12

Горять будинки і лунають вибухи: Запоріжжя під масованою атакою ШахедівФотоВідео

22:00

Байден планує повернутися в політику, щоб реалізувати одну важливу справу- ЗМІ

21:59

Росіяни припустилися великої помилки на Енгельсі: супутникові знімки з наслідками удару

21:54

Потап "злив" місцезнаходження втікача-ведучого Дівєєва-Церковного

21:07

Диво-засіб з кухні: навіщо досвідчені господині кладуть чайні пакетики на меблі

20:55

США мають перейти до плану "Б": Маломуж розповів, як зупинити війну в Україні

20:32

"Переговори щодо поділу земель": Трамп здивував заявою

20:24

Ціна злетіла на 51%: в Україні стрімко дорожчає популярний інгредієнт борщу

20:21

"Маша, досить пити": опухла і червона Захарова з'явилася на похоронках КіркороваВідео

19:59

Чому зник Рональд МакДональд: моторошна правда про культового клоуна з McDonald's

19:49

Курс валют в Україні: що буде з доларом до кінця березня

Реклама
19:37

"Не протягну і 10 днів": Віктор Розовий зробив гучну заяву

19:36

Україну накрило різке потепління: синоптики назвали регіони, де литимуть дощі

19:15

"Є контури мирної угоди": Трамп про закінчення війни в Україні

19:10

Підрив росіянами газовимірювальної станції "Суджа": що треба знатиПогляд

18:50

Чому в церкві палять ладан: несподіване значення давньої традиції

18:48

"Треба бути обережними": президент Чехії ледь не потрапив під атаку РФ в Одесі

18:33

Дивовижний сніданок із простих інгредієнтів - раз і готовоВідео

18:32

Що не можна робити в Поминальну суботу: суворі прикмети та заборони 22 березня

18:19

Загроза захоплення запорізьких плацдармів: у ЗСУ назвали напрямки російського наступу

18:11

Карта Deep State онлайн за 21 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти