Інсайдер розсекретив інформацію про Кейт Міддлтон і четверту дитину

Королівський експерт розкрив, що відбувається за стінами палацу.

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Принц Вільям, виявляється, четверта дитина Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

Що витворяє Вільям

Як із цим справляється Кейт Міддлтон

За словами королівського експерта, Кейт Міддлтон відмінно справляється з "істериками" свого чоловіка принца Вільяма, поводячись з ним як з "четвертою" дитиною.

"Іноді Вільям трохи дратується і впадає в істерику, якщо щось не робиться так, як він хоче (як спадкоємець британського престолу)", - заявив Том Квінн, якого цитує Page Six.

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Автор "Так, мем: Таємне життя королівських слуг" заявив, що 43-річна Міддлтон "дуже добре справляється" з 42-річним Вільямом так само, як вона виховує їхніх трьох дітей: 11-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлотту і 6-річного принца Луї.

Кейт поводиться з чоловіком, як із четвертою дитиною / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"І тому серед персоналу ходить жарт, що Кейт ставиться до Вільяма як до четвертої дитини, тому що він іноді поводиться як одна з них", - стверджує Квінн.

Співробітник королівської адміністрації сказав письменнику, що вони "не знають", де був би Вільям без своєї дружини.

Кейт поводиться з чоловіком, як із четвертою дитиною / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"Протягом усього її життя вона не отримувала всього, тому вона заспокоює його, коли він трохи вередує", - пояснила співробітниця. "Вона каже, що іноді з ним доводиться поводитися як з її четвертою дитиною!"

Колишній помічник сказав Квіну, що і Вільям, і його батько, король Карл III, "дуже швидко дратуються", оскільки вони звикли, щоб за них усе робили, і тому "дуже прискіпливі".

"Люди, за яких все роблять з дитинства, як правило, досить розпещені і схильні до нападів роздратування, тому що вони й гадки не мають, скільки роботи потрібно для прання і прасування, полірування та шиття, коли вони ніколи нічого цього не робили самі", - сказало друге джерело в "Так, мем".

Кейт поводиться з чоловіком, як із четвертою дитиною / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

Інший співробітник підтвердив, що британський монарх, 76 років, і його старший син "схильні до істерик", якщо "щось робиться не так, як їм подобається".

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Як раніше писав Главред, раніше вражаюча поява принцеси Уельської цього тижня змусила королівського експерта Річарда Едена згадати перший момент зустрічі з Кейт.

Раніше також стало відомо про те, що принц Вільям вирушив за кордон без Кейт Міддлтон у свою першу міжнародну поїздку цього року. Принц Уельський оголосив у середу, що він виконає свої обов'язки головнокомандувача Мерсійського полку, вирушивши до Естонії.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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