Бойфренд Ольги Харлан зробив їй пропозицію, і вона погодилася.

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Ольга Харлан порадувала хорошими новинами / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan/

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася з шанувальниками радісною звісткою. Вся справа в тому, що її бойфренд - італійський фехтувальник Луїджі Самеле покликав її заміж після п'яти років стосунків.

На своїй сторінці в соцмережах спортсменка опублікувала щасливе фото з Луїджі і залишила короткий підпис.

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"Несподівано" я сказала так", - написала Харлан.

Підписники зірки вже написали безліч коментарів із привітаннями, і щиро радіють за пару.

Хто така Ольга Харлан? Ольга Харлан - фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор (2014, 2013, 2017, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2013 у командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2010 у командній першості), кавалерка ордену Свободи, орденів Ярослава Мудрого IV і V ст., орденів Ярослава Мудрого IV і V ст., орденів Ярослава Мудрого., повний кавалер орденів "За заслуги" і княгині Ольги.

За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан завоювала шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, які представляли Україну), 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.

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