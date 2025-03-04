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Голлівудський актор Адам Сендлер на "Оскарі" і в спортивному костюмі потролив Трампа

Олена Кюпелі
4 березня 2025, 09:03
281
На церемонії вручення премії "Оскар" 2025 року Сендлер перервав вступний монолог Конана О'Браєна.
Адам Сендлер потролив Трампа
Адам Сендлер потролив Трампа / Колаж Главред, скріншот YouTube

Коротко:

  • Адам Сендлер з'явився в худі на церемонії Оскар 2025
  • Кого потролив актор

Голлівудські зірки можуть витрачати дні, а іноді й місяці, готуючи свої вбрання для "Оскара". Ця церемонія, остання в сезоні вручення нагород, є однією з найвпливовіших подій на червоній доріжці, коли справа стосується високої моди.

Однак одягнутися для цього випадку може бути набагато простіше, якщо вас звати Адам Сендлер і якщо ви дивилися останню зустріч президента Трампа і президента України Володимира Зеленського.

На церемонії вручення премії "Оскар" 2025 року Сендлер перервав вступний монолог Конана О'Браєна одразу після того, як ведучий похвалив гостей за те, що вони "правильно вдягнені".

"Адаме, що ти одягнув?" - запитав О'Браєн, додавши, що Сендлер "одягнений як хлопець, який грає у відеопокер о 2-й годині ночі".

Адам Сендлер потролив Трампа
Адам Сендлер потролив Трампа / Скріншот YouTube

"Ніхто навіть не думав про те, у що я одягнений, поки ти не підняв цю тему", - сказав Сендлер. "Мені подобається, як я виглядаю. Тому що я хороша людина. Мені все одно, що я ношу, а що ні. Мої шикарні спортивні шорти і пухнаста толстовка так тебе ображають, що тобі довелося знущатися наді мною перед моїми колегами!".

Можна припустити, що таким чином Адам Сендлер публічно висміяв Трампа і віцепрезидента США Джей Ді Венса, який зробив зауваження Володимиру Зеленському через те, що той з'явився в Білому домі в толстовці з гербом України, а не в офіційному костюмі. "У мене є справи важливіші, ніж костюм", - поставив на місце чиновників Зеленський, маючи на увазі, що під час війни він найменше думає про дрес-код.

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Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 3 березня в Лос-Анджелесі відбулося нагородження переможців головної кінопремії Американської кіноакадемії. Цього року справжнім тріумфатором Оскара став фільм "Анора", який отримав 5 статуеток. Сюжет фільму полягає в тому, що американська стриптизерка закохується в російського олігарха і виходить за нього заміж, але батьки нареченого бажають анулювати шлюб.

Раніше український режисер Семен Горов розповів про позицію української співачки Софії Ротару щодо терористичного вторгнення РФ в Україну. Горов заявив, що не розуміє, чому співачку хейтять, адже вона вже у віці і зробила великий внесок для розвитку української культури.

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Що таке нагорода "Оскар"?

"Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром на кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer 1927 року. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

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