Голлівудський актор Адам Сендлер на "Оскарі" і в спортивному костюмі потролив Трампа

На церемонії вручення премії "Оскар" 2025 року Сендлер перервав вступний монолог Конана О'Браєна.

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Адам Сендлер потролив Трампа / Колаж Главред, скріншот YouTube

Коротко:

Адам Сендлер з'явився в худі на церемонії Оскар 2025

Кого потролив актор

Голлівудські зірки можуть витрачати дні, а іноді й місяці, готуючи свої вбрання для "Оскара". Ця церемонія, остання в сезоні вручення нагород, є однією з найвпливовіших подій на червоній доріжці, коли справа стосується високої моди.

Однак одягнутися для цього випадку може бути набагато простіше, якщо вас звати Адам Сендлер і якщо ви дивилися останню зустріч президента Трампа і президента України Володимира Зеленського.

На церемонії вручення премії "Оскар" 2025 року Сендлер перервав вступний монолог Конана О'Браєна одразу після того, як ведучий похвалив гостей за те, що вони "правильно вдягнені".

"Адаме, що ти одягнув?" - запитав О'Браєн, додавши, що Сендлер "одягнений як хлопець, який грає у відеопокер о 2-й годині ночі".

Адам Сендлер потролив Трампа / Скріншот YouTube

"Ніхто навіть не думав про те, у що я одягнений, поки ти не підняв цю тему", - сказав Сендлер. "Мені подобається, як я виглядаю. Тому що я хороша людина. Мені все одно, що я ношу, а що ні. Мої шикарні спортивні шорти і пухнаста толстовка так тебе ображають, що тобі довелося знущатися наді мною перед моїми колегами!".

Можна припустити, що таким чином Адам Сендлер публічно висміяв Трампа і віцепрезидента США Джей Ді Венса, який зробив зауваження Володимиру Зеленському через те, що той з'явився в Білому домі в толстовці з гербом України, а не в офіційному костюмі. "У мене є справи важливіші, ніж костюм", - поставив на місце чиновників Зеленський, маючи на увазі, що під час війни він найменше думає про дрес-код.

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