Старший син Шерон Стоун повторив мамину сцену з фільму "Основний інстинкт"

Фанати Стоун у захваті від нового образу Роена.

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Шерон Стоун в Основному інстинкті - Роен Стоун повторив образ мами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

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Пікантна сцена з "Основного інстинкту" принесла Шерон Стоун оглушливу популярність

Через тридцять років її повторив старший син акторки

Трилер 1992 року "Основний інстинкт" закріпив за американською акторкою Шерон Стоун статус однієї з найбажаніших жінок Голлівуду дев'яностих. Сцена допиту героїні Стоун у білій міні-сукні стала кіномемом, який і сьогодні пародіюють у популярній культурі.

24-річний Роен Джозеф Стоун, старший син акторки, вирішив повторити культовий образ своєї зіркової мами з "Основного інстинкту". Оригінальна фотосесія з'явилася на сторінках журналу Nineteen92.

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Шерон Стоун усиновила хлопчика в шлюбі з Філом Бронштейном. Після розлучення вона всиновила ще двох - Лерда Вонна і Квінна Келлі. Хоча опікунство над Роеном було присуджено Бронштейну, всі троє синів акторки виховуються в її будинку.

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Хто така Шерон Стоун? Шерон Стоун - американська акторка, модель. Володарка премій "Золотий глобус" (1996) та "Еммі" (2004). У 2003 році отримала іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома за фільмами "Основний інстинкт", "На роздоріжжі", "Казино".

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