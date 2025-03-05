Старший син Шерон Стоун повторив мамину сцену з фільму "Основний інстинкт"

Короткий зміст:
- Пікантна сцена з "Основного інстинкту" принесла Шерон Стоун оглушливу популярність
- Через тридцять років її повторив старший син акторки
Трилер 1992 року "Основний інстинкт" закріпив за американською акторкою Шерон Стоун статус однієї з найбажаніших жінок Голлівуду дев'яностих. Сцена допиту героїні Стоун у білій міні-сукні стала кіномемом, який і сьогодні пародіюють у популярній культурі.
24-річний Роен Джозеф Стоун, старший син акторки, вирішив повторити культовий образ своєї зіркової мами з "Основного інстинкту". Оригінальна фотосесія з'явилася на сторінках журналу Nineteen92.
Шерон Стоун усиновила хлопчика в шлюбі з Філом Бронштейном. Після розлучення вона всиновила ще двох - Лерда Вонна і Квінна Келлі. Хоча опікунство над Роеном було присуджено Бронштейну, всі троє синів акторки виховуються в її будинку.
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Хто така Шерон Стоун?
Шерон Стоун - американська акторка, модель. Володарка премій "Золотий глобус" (1996) та "Еммі" (2004). У 2003 році отримала іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома за фільмами "Основний інстинкт", "На роздоріжжі", "Казино".
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