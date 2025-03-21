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Каньє Вест напав на дітей Бейонсе і Джей Зі: пара планує мстити

Олена Кюпелі
21 березня 2025, 07:48
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Каньє Вест "перестрибує" з одного скандалу в інший.
Про дітей Бейонсе написали обурливий пост
Про дітей Бейонсе написали обурливий пост / Фото Instagram/ beyonce

Коротко:

  • Що зробив Каньє Вест
  • Що збираються робити Бейонсе та Джей Зі

Американські популярні артисти Jay-Z і Бейонсе вважають "шокуючим" те, що Каньє Вест напав на їхніх двох молодших дітей в огидній тираді, написаній великими літерами, через X (Twitter) у вівторок увечері.

Джерело ексклюзивно повідомило Page Six, що пара "абсолютно не потерпить цього" після того, як репер "висловився про їхніх дітей у такій вульгарній і образливій манері".

відео дня

47-річний Вест засумнівався в розумових здібностях 7-річних близнюків Румі і Сера, перш ніж видалити нічим не спровокований пост - тільки щоб знову поділитися ним у ранні години ранку середи.

Твіт мав такий вигляд:

Твіт Каньє Веста
Твіт Каньє Веста / Скріншот marca.com

'Хто-небудь коли-небудь бачив молодших дітей Бейонсе? Вони відсталі не в буквальному сенсі. І ось чому штучне запліднення - це таке благословення, адже у них є вибір - мати відсталих дітей", - написав Вест, видаливши пізніше свій пост.

Молодші діти артистки рідкісні гості публічних заходів. На фото - старша та молодша доньки
Молодші діти артистки рідкісні гості публічних заходів. На фото - старша та молодша доньки / Скриншот відео

"Jay-Z і Бейонсе знають про пости, які Каньє видалив, і обговорюють, як вони хочуть впоратися з цією ситуацією, чи то приватно, чи то юридично", - каже інсайдер.

Пара, яка пов'язала себе узами шлюбу у квітні 2008 року, "не планує публічно коментувати пости Каньє X про своїх дітей".

Зіркові батьки не залишать це просто так
Зіркові батьки не залишать це просто так / Фото Instagram/beyonce

Володар Греммі, який тепер носить ім'я Йе, пояснив, що він видалив образливий твіт, щоб бути "хорошою людиною". Замість цього Вест написав: "Мені потрібно, щоб усі знали, що я видалив пост про сім'ю Джей Зі і Бейонсе... тому що була ймовірність, що мій Twitter буде видалено.

Зіркові батьки не залишать це просто так
Зіркові батьки не залишать це просто так / Фото Instagram/beyonce

55-річний Джей Зі та 43-річна Бейонсе - не єдині, кого Вест засмутив своїми нещодавніми обурливими постами.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Главред писав раніше про те, що репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю. Його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм із білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.

Раніше також Бейонсе розплакалася, коли її старша дочка Блу озвучувала популярний фільм "Муфаса".

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Хто така Бейонсе

Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child.

У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

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