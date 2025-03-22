Зірка "Гри Престолів" назвала свій невиліковний діагноз

Ремсі навіть розповіла, що її діагноз поліпшив її акторську гру.

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Актриса зробила несподіване зізнання / Колаж Главред, фото Vogue

Коротко:

Який діагноз назвала актриса

Де вона знімалася

Англійська акторка Белла Ремсі розповіла, що їй поставили діагноз аутизм.

У четвер в інтерв'ю британському Vogue зірка "Одні з нас", відверто розповіла про свій діагноз.

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Перш ніж розкрити, що їй діагностували аутизм, Ремсі заявила: "Я трохи говорила про нейровідмінності раніше, але завжди з якоїсь причини не хотіла цього робити".

Белла Ремсі назвала свій діагноз / Фото Instagram/bellaramseydaily

У публікації йдеться про те, що Ремсі звернулася по психіатричну експертизу після того, як член знімальної групи з дитиною-аутистом припустив, що у Ремсі також аутизм. Крім того, вони заявили, що діагноз підтвердив підозру, про яку Ремсі "завжди думала".

Ремсі навіть розповіла, що її діагноз поліпшив її акторську гру.

"Я завжди спостерігала за людьми і робила нотатки. Мені було легше грати, тому що мені довелося більше дізнатися про те, як спілкуватися і соціалізуватися з іншими людьми за допомогою рук", - заявила вона.

Белла Ремсі назвала свій діагноз / Фото Instagram/bellaramseydaily

Наявність розкладу та набору інструкцій також допомагає, зазначила вона, заявивши: "Я маю час для дзвінків, і мені кажуть, що вдягнути, як стояти, де стояти і що їсти".

Загалом, Ремсі вважає діагноз "звільненням", оскільки він "дає змогу йти світом із більшою витонченістю щодо себе, незважаючи на те, що я не можу виконувати прості повсякденні завдання, які, здається, можуть виконувати всі інші".

Белла Ремсі назвала свій діагноз / Фото Instagram/bellaramseydaily

"Як людина з аутизмом, я дізналася, як орієнтуватися у світі", - продовжила вона. "Немає жодних виправдань для людей, які не знають про це".

Ремсі найбільш відома за своєю роллю в "Останніх з нас" на HBO, телесеріалі, заснованому на відомій відеогрі з такою ж назвою, і в якому також знімається Педро Паскаль. Ремсі також грала Ліанну Мармонт у трьох сезонах "Гри престолів".

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