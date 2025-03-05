Виявили через 10 днів: у РФ помер популярний актор, зірка радянського кіно

Коротко:
- У яких фільмах знімався Милокостий
- Що з ним трапилося
У терористичній Москві виявили тіло 68-річного радянського актора Олександра Милокостого. Передбачається, що у квартирі він перебував близько десяти днів.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, актор кілька днів не виходив на зв'язок зі своїми близькими. Тому вони звернулися в поліцію із заявою про зникнення.
Співробітники правоохоронних органів знайшли тіло мертвого актора в його квартирі. Передбачається, що там він пролежав близько десяти днів. Слідів насильства на тілі не виявлено.
Олександр Милокостий народився 1956 року в Москві. Найбільшу славу йому принесла роль сина полковника Львова в кінокартині "Ад'ютант його превосходительства". Також він брав участь у фільмах "Гранітні острови" і "Вершник без голови".
Повністю своє життя з акторством чоловік пов'язувати не став.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, у Кривому Розі загинув молодий танцюрист Володимир Піменов через ворожу атаку на місто 22 лютого. Володимир захоплювався українськими народними танцями. Відомо, що 22-річний Піменов встиг узяти участь у зйомках концерту "Дизель шоу" у столичному Палаці "Україна", де виконував роль козака.
Як писав Главред, захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув 30-річний відомий український танцівник і режисер-постановник шоу Володимир Раков.
Вас також може зацікавити:
- На концерті співачки-путіністки Олени Ваєнги померла фанатка
- Помер український танцюрист, який брав участь у "Дизель шоу" - причина
- Виховав не одне покоління гравців: помер відомий український футбольний тренер
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред