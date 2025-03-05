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Виявили через 10 днів: у РФ помер популярний актор, зірка радянського кіно

Олена Кюпелі
5 березня 2025, 14:33
674
Артист перестав виходити на зв'язок, чим налякав своїх близьких.
Помер зірка радянського кіно
Помер зірка радянського кіно / Фото KINO-TEATR.RU

Коротко:

  • У яких фільмах знімався Милокостий
  • Що з ним трапилося

У терористичній Москві виявили тіло 68-річного радянського актора Олександра Милокостого. Передбачається, що у квартирі він перебував близько десяти днів.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, актор кілька днів не виходив на зв'язок зі своїми близькими. Тому вони звернулися в поліцію із заявою про зникнення.

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Співробітники правоохоронних органів знайшли тіло мертвого актора в його квартирі. Передбачається, що там він пролежав близько десяти днів. Слідів насильства на тілі не виявлено.

Олександр Милокостий народився 1956 року в Москві. Найбільшу славу йому принесла роль сина полковника Львова в кінокартині "Ад'ютант його превосходительства". Також він брав участь у фільмах "Гранітні острови" і "Вершник без голови".

Повністю своє життя з акторством чоловік пов'язувати не став.

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